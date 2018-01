Oggi, domenica 21 gennaio 2018, Quelli che il Calcio, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran, torna puntuale alle 13.45, su Rai2 dopo la pausa natalizia. Al grande tavolo Mara Maionchi, Eleonora Pedron, Francesca Brienza, Fabrizio Biasin. In collegamento dagli spalti Anna Falchi, Omar Fantini, Ugo Dighero. Francesco Mandelli è a Cortina con le “azzurre” dello sci. Ospite musicale della puntata la giovane cantante Bouchra. Nata in Marocco 24 anni fa e cresciuta in Italia, a Livorno, ha iniziato a farsi conoscere postando sul web alcune sue cover. Da lì, è arrivato il successo con “Blanc ou Noir”, il suo primo singolo in francese, che vanta più di un milione e ottocentomila visualizzazioni, e con la hit “Yallah”, scritta dall’artista in inglese con inciso in lingua araba. Sul palco del programma porta il suo nuovo singolo in francese, “Deja Vu”, in uscita il 19 gennaio.

Quelli che il calcio, il racconto della giornata di campionato di oggi, 21 gennaio 2018.

Mara Maionchi, Eleonora Pedron, Francesca Brienza e il giornalista sportivo Fabrizio Biasin commentano le partite della serie A con l’arbitro degli arbitri Paolo Casarin, il Campione del Mondo Fulvio Collovati e il guru dei motori Giorgio Terruzzi. Emanuele Dotto presidia come ogni domenica la postazione tecnica mentre i comici Ubaldo Pantani, Toni Bonji e Edoardo Ferrario alias Costantino della Gherardesca, sono pronti a regalare al pubblico nuovi sketch ed esilaranti imitazioni. Vera e propria succursale dello studio, il “pub” di Corso Sempione accoglie come ogni domenica Federico Russo e i Calciatori Brutti in compagnia della giovane attrice Virginia Robatto e tanti ospiti e amici dal mondo dello spettacolo e dello sport. Francesco Mandelli questa settimana è in trasferta sulla neve, a Cortina, con le “azzurre” dello sci, Sofia Goggi, Federica Brignone e Nadia Fanchini, mentre Mimmo Magistroni e Totò Schillaci sono in diretta da Milano dove riproporranno i migliori gol della Serie A.

Dagli spalti prosegue l’appassionante racconto del campionato: seguono l’anticipo delle 12.30 Atalanta-Napoli il conduttore e comico italiano Omar Fantini e il giornalista sportivo Luigi Necco; a commentare Verona – Crotone l’ex calciatore Giuseppe Galderisi alias Nanu e il tifoso del Crotone Marcello Cirillo; a seguire invece Lazio – Chievo la bellissima laziale Anna Falchi e il telecronista e pittore Ferruccio Gard. Ugo Dighero commenta Sampdoria – Fiorentina insieme all’ex calciatore Massimo Orlando mentre Sara Peluso, moglie del difensore neroverde Federico Peluso, e il musicista Davide Di Leo, in arte Boosta, seguono il match Sassuolo – Torino.

