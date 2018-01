Blocco del traffico a Roma oggi nella fascia verde. Oggi, domenica 21 gennaio, è la seconda delle quattro domeniche ecologiche varate dal Comune di Roma ad ottobre. In questa giornata è previsto lo stop alla circolazione per tutti i veicoli a motore endotermico. Il blocco si suddivide in due fasce: stop alla circolazione dalle 7,30 alle 12,30 e nel pomeriggio dalle 17,30 alle 20,30.

Blocco del traffico: divieto di circolazione.

Il divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 6. Posso circolare soltanto i veicoli elettrici e ibridi, quelli a gpl, a metano, i mezzi bi-fuel. La deroga è arrivata anche per le auto a benzina Euro 6, per le moto a 4 tempi Euro 3 e successive, per i ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi Euro 2 e successivi, per i mezzi con contrassegno disabili, per i veicoli car sharing e car pooling.

Le domeniche ecologiche.

Le altre due domeniche ecologiche sono in programma per l’11 e il 25 febbraio 2018. Dal Campidoglio spiegano: “Le domeniche ecologiche, oltre a contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti, determinando un beneficio ambientale, concorrono anche alla sensibilizzazione della cittadinanza verso i temi della sostenibilità ambientale, e quindi alla diffusione di modelli culturali alternativi, tesi al miglioramento degli stili di vita. Visto il positivo riscontro avuto per l’iniziativa di piantumazione organizzata dall’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale in concomitanza della giornata di blocco totale del 19 novembre 2017, si è deciso di riproporre l’iniziativa e quindi nelle tre “domeniche ecologiche” ancora in programma (21 gennaio; 11 febbraio e 25 febbraio), si associano altrettante iniziative di piantumazione di alberi per delle domeniche completamente all’insegna di ambiente, salute e qualità dell’aria”.

