Amnistia e carceri, le ultime news ad oggi, 22 gennaio 2018: La Regione Campania stanzia 4 milioni di euro per la formazione dei detenuti. La Regione Campania ha come obiettivo quello di realizzare corsi di formazione che consentano il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti. A tal fine, sul Burc è stato pubblicato l’avviso pubblico per il finanziamento di corsi di formazione rivolti ai detenuti della Regione Campania, siano essi adulti o minori. L’attività di formazione è realizzata attraverso due percorsi. Uno è rivolto ai detenuti degli istituti minorili, l’altro è invece rivolto alle strutture che ospitano i detenuti adulto. A parlare di questi progetti, nati in collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, è Chiara Marciani, Assessore Regionale alla Formazione ed alle Pari Opportunità: “L’avviso, con una dotazione di 4 milioni, prevede percorsi orientati al conseguimento delle qualifiche professionali, con la possibilità di certificare le competenze. Un utile strumento di inclusione e riqualificazione”.

Le ultime news dal mondo delle carceri ad oggi, 22 gennaio 2018: nuovi corsi di formazione al carcere di Aversa.

Il Garante dei detenuti della Regione Campania Samuele Ciambriello ha fatto visita al carcere di Aversa. Il Garante ha incontrato i detenuti e ha dato loro una guida che illustra i loro diritti ed i loro doveri. Nell’istituto di pena si svolgono diverse attività lavorative: si dispone di un orto che consente ai detenuti di produrre diversi prodotti della terra, ed è possibile svolgere un percorso scolastico di istruzione secondaria. Partiranno, inoltre, nuovi corsi di formazione. Ad annunciarlo è Samuele Ciambriello, come riporta Il Mattino: “Io credo realmente che l’istituto abbia grandi potenzialità per poter mettere in campo attività per una “giusta detenzione”, per la media sicurezza, offrendo così ai detenuti un reale percorso rieducativo e di reinserimento lavorativo. Ho comunicato ai detenuti la possibilità di ricevere dal garante un’implementazione ludico-sportiva nelle aree di socialità e che a breve partiranno dei corsi di formazione professionale promossi dalla Regione Campania”. Qui puoi trovare tutte le ultime news su amnistia, indulto e carceri.

