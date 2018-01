Caterina Balivo, il look per la novecentesima puntata di Detto Fatto di oggi, 22 gennaio 2018. Detto Fatto torna oggi, lunedì 22 gennaio 2018 con una speciale puntata: non solo Detto Fatto oggi è trasmessa in diretta, ma festeggia le sue prime 900 puntate! Un traguardo che va adeguatamente festeggiato da Caterina Balivo ed i suoi tutor. I telespettatori possono prendere parte dei festeggiamenti interagendo con Caterina attraverso i canali social ufficiali della trasmissione (Facebook: @DettoFattoRai2, Twitter: @DettoFattoRai2, Instagram @DettoFattoRai) utilizzando l’hashtag #DettoFattoRai. In social room troviamo come sempre Andrea Dianetti che legge a Caterina le domande ed i commenti dei telespettatori e mostra i Detto scatto. Per questa speciale puntata Caterina Balivo ha scelto di indossare un elegante abito corto nero con dei motivi rossi sul corpetto che danno vivacità all’outfit.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, lunedì 22 gennaio 2018: moda, cucina, fitness, acconciature capelli.

A Detto Fatto Elisa D’Ospina dà alcuni consigli ad una sua giovane ospite e le propone alcuni look che la valorizzano. Elisa, inoltre, le insegna ad abbinare le sneakers. Detto Fatto prosegue con un tutorial di cucina. Tommaso Arrigoni prepara un ottimo dolce monoporzione: si tratta di un tortino con mandorle, yogurt e con marmellata di ananas. Il session stylist Davide Cichello ha come ospite l’attrice Francesca Manzini e le realizza una magnifica acconciatura a base di treccine. Francesca, intanto, ci parla del suo ultimo film con Carlo Verdone. Maikol Fazio propone oggi un tutorial di fitness in cui ci spiega alcuni esercizi da fare per ritornare in forma. Il primo esercizio allena i tricipiti, gli addominali ed i glutei, il secondo è più aerobico mentre il terzo consiste negli affondi. A provare questo circuito suggerito da Maikol è Beniamino Baleotti. L’ex giocatore di Rugby della Nazionale Mauro Bergamasco, inoltre, ci dà dei preziosi consigli per mantenerci in forma. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA