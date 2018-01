Dolores O’Riordan, i fans rendono omaggio e lasciano un salito alla camera ardente. Centinaia di fan e amici di Dolores O’Riordan hanno reso omaggio alla cantante dei Cranberries scomparsa lo scorso 15 gennaio all’interno della chiesa di San Giuseppe a Limerick, la sua città natale. All’interno della chiesa, accanto al feretro aperto con le spoglie di Dolores, è stata apposta una corona di fiori gialli con la scritta “La canzone è finita, ma i ricordi restano“, mentre riecheggiavano le canzoni dei Cranberries.

Il ricordo speciale di Dolores O’Riordan del vescovo di Limerick: “Una figlia molto amata dalla comunità”.

Il vescovo di Limerick ha voluto ricordare Dolores O’Riordan come “una figlia molto amata” dalla sua comunità, ricordandola inoltre come messaggero di verità, amore e pace. La camera ardente è stata, in seguito, spostata in un’agenzia funebre nella vicina Ballyneety, dove la salma resterà visibile al pubblico fino alle esequie, che verranno trasmesse in diretta da una radio locale

I funerali della cantante verranno celebrati domani martedì 23 gennaio 2018.

I funerali di Dolores O’Riordan si svolgeranno nella chiesa di Saint Ailbe, Ballybricken, martedì 23 gennaio alle ore 11.30. L’inumazione avverrà in forma privata. Lo annuncia un comunicato stampa diffuso dall’ufficio per le comunicazioni della Conferenza episcopale irlandese. Il celebrante della messa funebre sarà il sacerdote Liam McNamara, “amico intimo della famiglia O’Riordan”, spiega il comunicato. Insieme a lui concelebreranno un altro sacerdote, p. James Walton, e due arcivescovi, mons. Kieran O’Reilly di Cashel e Emly e mons. Dermot Clifford, arcivescovo emerito della stessa diocesi. “Poiché la Chiesa ha una capienza limitata a 200 posti, la partecipazione è strettamente riservata ai parenti e agli amici intimi”, precisa la nota.

