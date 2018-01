L’attore Fabio Fulco parla del suo rapporto con Cristina Chiabotto nel salotto di Barbara D’Urso. Nella puntata di ieri 21 gennaio 2018, a Domenica Live, programma televisivo condotto da Barbara D’Urso, è andata in scena l’intervista a Fabio Fulco, ex di Cristina Chiabotto. L’attore ha parlato per la prima volta, dopo la separazione con l’ex miss Italia, del suo rapporto con Cristina Chiabotto, con cui è stato per molto tempo fidanzato.

L’attore, Fabio Fulco, dopo aver ascoltato le dichiarazioni fatte da Cristina Chiabotto al settimanale Oggi, ha dichiarato a Domenica Live: “L’intervista si commenta da sola, non dico nulla. Non parlerò di Cristina, posso parlare solo per me, anzi ho sbagliato a usare spesso la parola “noi”. Quello che ho vissuto con Cristina è stato un sogno che è durato 12 anni, che avrei voluto durasse per tutta la vita, ma era soltanto il mio di sogno. È suonata la sveglia. L’importante è il modo in cui si fanno le cose e il rispetto che ci deve essere sempre”. Aggiunge: “Se Dio vuole, chiuderò ancora gli occhi e ricomincerò a sognare, con un altro volto. E spero di incontrare una persona che voglia condividere con me questo sogno e darmi dei figli”. Nelle ultime settimane, Fabio Fulco è stato protagonista di un gossip che coinvolgeva la conduttrice Barbara d’Urso: i baci sul set della fiction Orgoglio e il riferimento a frequenti contatti tra i due. Nel corso dell’intervista i due hanno apertamente ironizzato sulla questione. Alla fine, Barbara D’Urso ha detto: “Io non posso più darti figli, magari li adottiamo o facciamo ricorso alla fecondazione artificiale”.

