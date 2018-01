Guida tv completa di stasera lunedì 22 gennaio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time delle reti Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo lunedì sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 verrà trasmessa la nuova fiction Rai Romanzo famigliare. Emma è accusata di appropriazione indebita di TFR, e Giorgio le spiega che se il TFR non verrà restituito, la responsabilità sarà di Emma, e si tratterebbe di un reato penale che prevede dai sei mesi ai tre anni di reclusione. Agostino subisce un procedimento disciplinare per una presunta relazione con Nicola ma all’ufficiale psichiatra che interroga Nicola risulta evidente che la ragazza ha dei seri problemi di percezione della realtà ed Agostino viene discolpato. Ivan intanto scopre che Federico è a Livorno. Su Rai 2 andrà in onda il programma Voyager – Ai confini della conoscenza. Roberto Giacobbo ci parla di quella che è una vera e propria città sotterranea sotto il Monte Soratte costruito nel 1937. Si tratta di un bunker segreto che permise alle truppe naziste di resistere al bombardamento da parte delle truppe alleate del 12 maggio del 1944. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma Presadiretta.

Guida tv di stasera lunedì 22 gennaio 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Rete 4 andrà in onda il film Lo chiamavano Bulldozer. Bud Spencer è un ex giocatore professionista di football americano, soprannominato Bulldozer, ormai ritiratosi a vita privata dopo aver scoperto diversi episodi di corruzione nel mondo dello sport. Un giorno viene contatto da un gruppo di ragazzotti locali che stanno organizzando una squadra di football per l’attesissimo match contro la rappresentativa della vicina base militare americana. Dopo un’iniziale tentennamento Bulldozer decide di accettare la proposta e allenare la squadra nella sfida imminente… Su Canale 5 vedremo la prima puntata del reality L’Isola dei Famosi 2018. Alla conduzione ritroviamo Alessia Marcuzzi, mentre nelle vesti di inviato dall’Honduras ci sarà Stefano De Martino che dovrà gestire i concorrenti e coordinare le difficili prove che li aspettano. In studio, a commentare le avventure e disavventure dei concorrenti, l’opinionista frizzante e spregiudicata Mara Venier e Daniele Bossari.

Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film Jack Reacher – La prova decisiva. Stasera La7 trasmetterà il film Caccia al ladro. Un ex ladro di gioielli detto Il Gatto, John Robie si gode la pensione in Costa Azzurra, ma c’è qualcuno che mette a segno colpi da maestro utilizzando la sua tecnica.

