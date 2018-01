Isola dei famosi 2018: stasera la prima puntata del reality. Stasera su Canale 5 sarà trasmessa la prima puntata dell’Isola dei famosi 2018, l’atteso reality che mostrerà le avventure di un gruppo di vip, naufraghi su di un isola deserta. I vip saranno alle prese con privazioni alimentari, insetti, avversità climatiche ed il continuo confronto con il gruppo. I protagonisti dell’Isola dei famosi 2018 sono:Alessia Mancini, Francesca Cipriani, Paola Di Benedetto, Chiara Nasti, Bianca Atzei, Nadia Rinaldi, Eva Henger, Cecilia Capriotti, Rosa Perrotta, Jonathan Kashanian, Giucas Casella, Amaury Perez, Filippo Nardi, Marco Ferri, Francesco Monte, Gaspare e Craig Warwick.

Ognuno di loro ha scelto di partire per una motivazione diversa: alcuni reduci da delusioni d’amore come Bianca Atzei e Francesco Monte, altri sono in cerca di visibilità televisiva come Chiara Nasti. Tra di loro alcune conoscenze provenienti dal Grande Fratello: Jonathan Kashanian, Filippo Nardi e Francesca Cipriani. Altri in cerca di un rilancio. L’esperienza che stanno per vivere intimorisce tutti, chi più chi meno.

Isola dei famosi 2018: le anticipazioni di Alessia Marcuzzi.

A condurre l’Isola dei Famosi 2018 sarà Alessia Marcuzzi, coadiuvata dagli opinionisti in studio Daniele Bossari, trionfatore del Grande Fratello Vip 2017 e Maria Venier. Inviato della trasmissione Stefano De Martino. La Marcuzzi, intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, ha rivelato che in quest’edizione saranno mostrate anche le immagini registrate nell’albergo dove alloggiano i vip prima della partenza vera e propria per l’isola. Per Alessia c’è già aria di flirt tra alcuni concorrenti (Francesco Monte e Bianca Atzei, Paola Di Benedetto e Marco Ferri) e Filippo Nardi sembra essere completamente isolato dal gruppo. Alessia ha svelato che quest’edizione sarà all’insegna del paranormale ed ha narrato la storia del fantasma di una ragazza a cavallo.

Un piccolo intoppo sembrava che dovesse impedire a Paola di Benedetto la partenza per l’Isola dei famosi 2018. La modella è stata bloccata in Messico perchè priva di passaporto e sono state avviate le procedure per il rimpatrio. Nel prendere posto nell’areo che doveva condurla in Italia, lo stesso dell’andata,Paola ha trovato il documento. La sua partecipazione è salva. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

