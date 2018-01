Isola dei Famosi 2018, le ultime news. Flavio Montrucchio, nella sua ultima esternazione social legata alla partenza della moglie Alessia Mancini per l’Isola dei Famosi 2018, si è mostrato triste. L’attore ha pubblicato un post nel quale ha spiegato che la partenza della sua dolce metà per l’Honduras, dove parteciperà all’edizione 2018 del seguitissimo reality di Canale5, ha rappresentato ‘la cosa più dolorosa’ che gli sia mai capitata. Condividendo un’immagine nella quale appare di schiena e tiene per mano i loro due figli, Mya, 10 anni, e Orlando, 6, Montrucchio ha scritto su Instagram: “Vederti andar via è stata la cosa più dolorosa che mi è capitata… Ma facciamo il tifo per te! Ti aspetteremo per continuare insieme”.

Alessia Mancini è sbarcata in Honduras per partecipare all’Isola dei Famosi 2018.

Intanto Alessia Mancini è arrivata in America Centrale e se tutto andrà bene lunedì prossimo parteciperà insieme agli altri naufraghi allo sbarco sulla spiaggia che li ospiterà per le prossime settimane. Oltre ad Alessia parteciperanno al gioco anche la showgirl Francesca Cipriani, l’ex gieffino Jonathan Kashanian, la blogger Chiara Nasti, il mentalist Giucas Casella, l’ex giocatore di pallanuoto e allenatore Amaurys Perez, la modella Paola Di Benedetto, l’ex gieffino Filippo Nardi, la cantante Bianca Atzei e l’ex corteggiatore di Uomini e donne Marco Ferri, figlio dell’ex calciatore Riccardo. E ancora: l’attrice Nadia Rinaldi, l’ex pornostar Eva Henger, l’ex tronista Francesco Monte, la showgirl Cecilia Capriotti, il comico Gaspare (nome d’arte di Nino Formicola, del duo Gaspare e Zuzzurro), l’ex tronista Rosa Perrotta e il sensitivo Craig Warwick.

© RIPRODUZIONE RISERVATA