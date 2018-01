Riassunto della prima puntata dell’Isola dei Famosi. Ieri, 22 gennio 2018, è andata in onda la prima puntata dell’edizione 2018 de l’Isola dei Famosi. A condurre il reality, è Alessia Marcuzzi affiancata da Mara Venier e Daniele Bossari, mentre a raccontare le avventure dei naufraghi e a fare da tramite dall’Honduras c’è Stefano De Martino.

La puntata comincia con una sorpresa, i naufraghi sono convinti che la prima puntata fosse in programma il giorno dopo, ovvero martedì. Alessia Marcuzzi, si collega con i naufraghi e comunica che si dovranno lanciare dall’elicottero, con loro anche l’inviato Stefano De Martino. Ma i posti in elicottero sono pochi e quindi qualcuno dovrà raggiungere la spiaggia in altro modo. Francesca Cipriani ha paura di lanciarsi, nel frattempo si lanciano Bianca Atzei e Nadia Rinaldi. In spiaggia sono arrivate quattro concorrenti, devono trovare alcune casse e aprirle. Arrivano anche il gruppetto che non si è lanciato dall’elicottero. Per loro stessa prova con le casse. Alla fine si tuffa anche Francesca. Anche per l’ultimo gruppo è il momento della prova ricompensa. Purtroppo Cecilia e Craig, nonostante l’aiuto dei compagni, non sono riusciti a disotterrare le proprie casse e rimangono a mani vuote.

Divisione dei naufraghi in due gruppi.

I naufraghi sono stati divisi in due gruppi: i mejores e i pejores. Il primo gruppo sarà sistemato su un’isola “agiata”, mentre l’altro passerà una settimana senza alcun tipo di agio. Dopo la prova decisiva per scegliere i mejores e pejores, vince Francesco Monte, e decide di portare con sé sull’Isola dei comfort Filippo, Rosa, Marco, Paola, Jonathan, Alessia, Bianca e Nadia. Il pejor, Giucas Casella, sceglie Amaurys, Eva, Chiara, Francesca, Gaspare, Franco, Cecilia e Craig. Giunto il momento delle nomination, il primo è Marco Ferri mentre la nomination di Francesco è Eva Henger. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

