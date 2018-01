Isola dei Famosi 2018, il daytime di oggi 23 gennaio 2018. E’ iniziata l’attesissima tredicesima edizione Isola dei Famosi 2018. Tra mistery box e fantasmi abbiamo assistito alla prima puntata andata in onda lunedì 22 gennaio, in prima serata su Canale 5. Il motivo conduttore di questa edizione è ben sintetizzato dalla conduttrice, anche di quest’anno, Alessia Marcuzzi, che ha esordito annunciando che questa appena cominciata sarà “L’Isola del Mistero“.

Isola dei Famosi 2018: tra sorprese, mistery box da disotterrare, nuovi naufraghi e presenze d’Oltretomba!

E’ solo l’inizio del reality condotto anche quest’anno da Alessia Marcuzzi, che già si preannunciano le prime sorprese a danno dei concorrenti. Innanzitutto i naufraghi, che si trovano già in Honduras, sono convinti la prima puntata sia il giorno dopo rispetto a quel che effettivamente è in programma. Così quando Alessia si collega con i naufraghi per la prima volta lancia ai concorrenti la bomba: le ragazze non immaginano certo di doversi lanciare dall’elicottero da lì a qualche minuto. All’annuncio sembrano tutti entusiasti e la conduttrice chiama le prime 5 concorrenti che dovranno raggiungere la Playa.

A rotazione i concorrenti che possono usare l’elicottero (i posti sul mezzo quest’anno erano limitati) si lanciano dal velivolo nell’Oceano, mentre i primi arrivati sull’Isola sono incaricati di disotterrare e trovare misteriose casse dai contenuti apparentemente senza senso (ad esempio Amaurys trova uno zerbino!)!

Deianira Marzano, Franco Terlizzi, Valerio Schiavone: uno di loro sarebbe diventato parte del cast dell’Isola dei famosi 2018. Nel corso della prima puntata del reality -è stato aperto un televoto e il pubblico da casa ha deciso chi potrà sbarcare in Honduras. Le appassionanti avventure vissute dai “#SarannoIsolani” – fino a ora esclusiva del mondo web – andranno in onda domenica 21 gennaio alle 23,30 su Italia 1. Il racconto per intero delle otto puntate (già trasmesse sui social) mostrerà gli aspiranti naufraghi mentre cercano di districarsi tra i pericoli impervi di Playa Desolada.

L’aspirante isolano a diventare ufficialmente naufrago è Franco, il diciottesimo concorrente di questa edizione! L’ex pugile raggiunge il gruppo, mentre Deianira e Valerio devono tornare a casa. Alessia torna sul mistero accennato all’inizio della puntata: pare che sull’Isola si aggirino alcuni spiriti. Craig ne è certo e ne ha parlato anche con i compagni durante la settimana trascorsa all’interno del resort.

Viene svelato un altro luogo simbolo dell’Isola: la Palapa. Quest’anno l’ambiente è diverso rispetto all’anno scorso e Stefano lo descrive in ogni particolare, in attesa dell’arrivo dei naufraghi. I concorrenti fanno il loro ingresso in Palapa e Alessia li interroga nuovamente sulle strane presenze isolane: una leggenda parla del fantasma di una donna a cavallo, che si aggirerebbe sulla spiaggia. Craig ammette di aver sognato una donna e di aver avvertito qualcosa di strano all’interno del resort.

Craig Warwick è un sensitivo che ha collaborato con l’FBI, e che, pare, proprio sull’isola, si metterà in contatto con l’Oltretomba, ovvero con il fantasma di una donna a cavallo.

Alessia Marcuzzi spiega: “E’ una delle novità di quest’anno, e tra i naufraghi infatti c’è anche chi ha a che fare con il mistero e i fenomeni paranormali. Come Giucas Casella e Craig Warwick. Ogni Isola è diversa dall’altra e imprevedibile per il suo svolgimento quest’anno abbiamo cercato dei naufraghi disposti a mettersi in gioco anche nel più profondo, ma sarà comunque un’edizione divertente che spiazzerà i telespettatori, un’isola rock”. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

