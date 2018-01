Isola dei Famosi 2018, le ultime news. La tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi è partita lunedì 22 gennaio con la prima puntata ed ha iniziato alla grande: il reality show, infatti, ha fatto registrare ascolti record, regalando così a Mediaset l’ennesimo successo in prima serata. Nonostante lo share altissimo che ha ottenuto la serata di debutto del programma sulla sopravvivenza, in queste ore tutti molti riportano la notizia che da metà febbraio, cambierà il giorno di messa in onda della diretta. Per non scontrarsi con il ‘colosso’ di Rai 1 Il Commissario Montalbano, i vertici di rete hanno deciso di spostare l’Isola dal lunedì al martedì, cercando in questo modo di garantire alla trasmissione un seguito di pubblico costante nelle settimane a venire.

L’Isola dei famosi 2018 Ed.13 dal 13 febbraio andrà in onda il martedì sera.

La prima puntata della nuova Isola dei famosi è stata un successo: oltre 4 milioni e mezzo di italiani hanno guardato la serata di debutto della tredicesima edizione del reality sulla sopravvivenza, regalandogli il 25,46% di share. Il risultato ottenuto dal programma di Alessia Marcuzzi è il più alto degli ultimi anni e il merito sembra essere sopratutto del cast che è stato scelto.

Nonostante gli ascolti record la produzione si sta preparando a cambiare il giorno di messa in onda: sul web, infatti, è stata diramata la notizia che conferma lo spostamento del reality al martedì sera dal prossimo 13 febbraio.

Come mai i vertici Mediaset hanno deciso di far traslocare l’Isola a fronte degli ottimi ascolti della prima serata? La risposta a questo interrogativo è molto semplice: da lunedì 13 febbraio, su Rai Uno saranno trasmessi due episodi inediti della fiction dei record ‘Il Commissario Montalbano’. Sapendo che il format della concorrenza tiene incollati in media circa 9 milioni di spettatori a puntata, gli addetti ai lavori hanno scelto di non scontrarsi con questo ‘colosso’ e passare al martedì. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

