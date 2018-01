Caterina Balivo, il look a Detto Fatto oggi, 25 gennaio 2018. Detto Fatto torna oggi, giovedì 25 gennaio 2018, con una nuova puntata in diretta tv per dare la possibilità ai telespettatori di interagire con Caterina Balivo e con i tutor attraverso i canali social della trasmissione. La domanda che oggi viene posta ai telespettatori, che rispondono attraverso i social, è: “Qual è la spesa più folle che avete fatto in vita vostra? Magari per amore? Oppure per l’amica o l’amico del cuore, per i vostri genitori?“.

Per la puntata di Detto Fatto di oggi, Caterina Balivo ha indossato un outfit black and white grazioso e moderno con giacca e minigonna a ruota neri e t-shirt bianca con scritte nere. A completare il look sono dei bellissimi stivali al ginocchio.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 25 gennaio 2018: moda, cucina ed i consigli degli Arteteca Monica ed Enzo.

A Detto Fatto Olivia Ghezzi aiuta una sua giovane ospite a cambiare look in occasione di una festa, e le propone tre abiti lunghi, uno corallo, uno blu ed uno fucsia. L’abito scelto dalla bella ospite di Olivia è quello blu. Detto Fatto prosegue con il pasticciere Domenico Spadafora che oggi accontenta la richiesta di una piccola spettatrice che ha un debole per la saga di Star Wars.

Domenico realizza una torta con biscotto al cacao con crema al cioccolato. Le decorazioni sono realizzate in cioccolato bianco. Caterina Balivo dà il benvenuto agli Arteteca, Monica ed Enzo, che ci spiegano come si realizza un tipico matrimonio campano. I due, poi, raggiungono Giovanni Ciacci e lo aiutano a dare i voti agli abiti delle vip. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

