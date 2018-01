Isola dei Famosi 2018, le ultime news: le dure parole della Henger nei confronti di Francesco Monte. Lunedì 22 gennaio 2018 è andata in onda la prima puntata del reality “Isola dei Famosi“, condotta da Alessia Marcuzzi e l’inviato Stefano De Martino. Durante la prima serata ha portato due concorrenti alla sfida del televoto: Marco Ferri ed Eva Henger.

Eva Henger furiosa con Francesco Monte all’Isola dei Famosi 2018.

Durante la diretta tv di lunedì sera, sembrava che Eva Henger avesse preso con sportiviità la nomination da parte di Francesco Monte. Ma durante il day time la Henger si è lasciata andare a confessioni molto dure nei riguardi di Francesco Monte. Infatti, mentre stava facendo una passeggiata con Chiara Nasti e poi anche in confessionale ha dichiarato tutti i suoi dubbi sulla sincerità di Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia Rodriguez. Anche, l’influencer Chiara Nasti si trova d’accordo con lei: “È un falso, non ho voglia di stare con lui. E’ troppo avvantaggiato per quanto è successo con Cecilia“.

Eva, poi durante il daytime ha dichiarato: “Mi ha confessato delle cose davvero intime prima di sbarcare sull’Isola e poi dà come motivazione della nomination il fatto che non mi conosce! Siamo tutti partiti con povero Francesco perchè gli hanno fatto le corna in diretta, ma io adesso comincio a capire perchè Cecilia abbiascelto un altro. Se l’è meritato!“. La Henger è davvero molto furiosa con Monte. A quanto pare, infatti, l’attrice e l’ex tronista hanno avuto modo di parlare a lungo prima della loro partenza, confrontandosi e scambiandosi intime confessioni. La Henger, ha dunque manifestato tutta la sua delusione per la nomination espressa contro di lei da Monte, leader della settimana. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

