Isola dei famosi 2018: l’amore a distanza di Stefano De Martino. Nonostante si sia dichiarato single e pronto a divertirsi a Silvia Toffanin, che lo intervistava a Verissimo, Stefano De Martino, inviato dell’Isola dei famosi 2018, in realtà sarebbe fidanzato con l’influencer Gilda D’Ambrosio. Secondo il settimanale Chi, De Martino occupa il tempo libero in Honduras su FaceTime proprio con lei. A Verissimo aveva dichiarato si essersi procurato tutto il materiale tecnologico possibile ed immaginabile per stare vicino ai suoi cari.

Il messaggio in codice di Stefano De Martino.

Qualche giorno fa Stefano De Martino ha postato sui profili social la foto di un tatuaggio che mostra due rose di diversa grandezza con la scritta “Make Waves”, che potrebbe avere diverse interpretazioni. Quello che desta maggiore curiosità, però, sono i numeri tatuati, che sembrano quasi un codice. Ovviamente non si tratta di una data, ma allora di cosa? Qualcuno ha ipotizzato che si tratti di un messaggio in occasione del compleanno di Gilda. Alessia Marcuzzi svelerà il mistero chiedendo al diretto interessato spiegazioni? Lo sapremo solo in occasione della prossima diretta dell’Isola dei famosi 2018. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

Il misterioso tatuaggio di Stefano De Martino.

Ecco il tatuaggio di Stefano De Martino che ha destato tanta curiosità:

