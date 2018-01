Caterina Balivo, il look a Detto Fatto, oggi 26 gennaio 2018. Detto Fatto torna oggi, venerdì 26 gennaio 2018, per l’ultima puntata di questa settimana: la trasmissione tornerà in onda puntuale su Rai 2 a partire da lunedì 29 gennaio. Per la puntata di oggi, Caterina Balivo ha scelto di indossare un grazioso outfit total black: si tratta di un abito corto con dettaglio gioiello sul décolleté e calze nere. A completare il look sono dei graziosi tronchetti bassi.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 26 gennaio 2018: cucina, moda, tagli capelli.

Detto Fatto oggi si apre con Simona Mazzei che torna in trasmissione con un nuovo tutorial di moda bimbi. Simona oggi suggerisce degli outfit adatti ad un matrimonio invernale, e propone look dai toni rosa cipria e blu scuro e bianco. Detto Fatto dà il benvenuto a due giovani chef, Marco della Pietra e Fabrizio Avallon, che propongono piatti classici rivisitati: al posto di alcuni ingredienti viene utilizzato il pesce bandiera. Le ricette proposte sono la parmigiana di pesce bandiera e la bombetta di pesce bandiera. Salvo Filetti propone taglio di capelli e colore in versione 3D ad una sua ospite. Salvo realizza per la sua ospite un taglio chic and shag, vale a dire uno shag più elegante e femminile, mentre il colore si chiama foodhair. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA