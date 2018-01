San Valentino 2018, gli eventi e le idee per il 14 febbraio 2018. L’idea per rendere indimenticabile la festa degli innnamorati? Un volo in mongolfiera per ammirare l’alba o il tramonto! San Valentino 2018 è alle porte e Visitait.it – Sport & Adventure Booking raddoppia il divertimento nei cieli del Friuli Venezia Giulia e, oltre ai tradizionali voli in mongolfiera, ha messo a punto una nuova avventura dedicata alle coppie: il volo panoramico in ultraleggero di lunga distanza con partenza dai Colli Orientali e destinazione a scelta tra il Lago di Garda e il Lago di Bled.

San Valentino 2018 sorvolando i cieli del Friuli Venezia Giulia.

Visitait.it organizza eventi programmati per farvi provare la sensazione del volo trasportati dal vento. Se avete sempre desiderato vivere un’esperienza indimenticabile, o fare un regalo davvero speciale, con la mongolfiera non potete sbagliare!I voli di San Valentino 2018 si terranno nelle giornate di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 febbraio. I voli si svolgeranno come da tradizione nei 2 momenti più romantici della giornata: l’alba (con partenza da Primulacco – Povoletto – UD) e il tramonto (con partenza da Palmanova – UD).

A bordo sono disponibili fino a 12 posti per cesta. L’attività inizia con il gonfiaggio del pallone, durante il quale è possibile seguire tutti i preparativi e dare sfogo a ogni curiosità. Prima della partenza, viene effettuato il briefing pre-volo e poi si inizia a salire per ammirare l’alba o il tramonto ed il panorama come se si fosse ‘posati su una nuvola’.

Il volo panoramico in ultraleggero può essere prenotato in qualsiasi weekend dell’anno ma in occasione di San Valentino sarà possibile partire dalla zona dei Colli Orientali del Friuli Venezia Giulia per raggiungere due mete da sogno: il Lago di Bled e il Lago di Garda. In entrambi i casi sarà possibile prenotare anche la sosta pranzo a lume di candela in uno dei ristoranti del luogo. Durante il tour, sempre assistiti dal pilota, si ha inoltre la possibilità di fare un po’ di pratica con i controlli di volo.

