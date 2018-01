Guida tv completa di sabato 27 gennaio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time delle reti Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo sabato sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmesso il film Il labirinto del silenzio. Siamo nel 1958, e la guerra è ormai finita da 13 anni. La Germania, lasciatasi la guerra alle spalle, è in piena espansione, ma non si è lasciata del tutto alle spalle il nazismo. Il procuratore Johann Radmann decide di indagare su una soffiata del giornalista Thomas Gnielka, che avrebbe riconosciuto nella persona di un insegnante un ex comandante del campo di concentramento di Auschwitz. Su Rai 2 andrà in onda ila serie tv N.C.I.S. con l’epispdio Segreto professionale. Su Rai 3 alle 21:00 andrà la serie tv Linea verticale, che ci racconta in la vita quotidiana del reparto di urologia oncologica di un ospedale italiano.

Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, sabato 27 gennaio 2018 sulle reti Rai, Mediaset, La7.

Stasera, sabato 27 gennaio 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film The Asian connection. Jack ed il suo amico Sam hanno iniziato a rapinare delle banche in Cambogia. Durante una rapina i due si fanno notare, facendo l’ errore di appropriarsi inavvertitamente dei soldi del boss Sirankiri. Fuggito in Tailandia, Jack non ha il tempo di tirare un sospiro di sollievo che uno degli accoliti del boss, Niran, lo rintraccia e lo costringe a rapinare banche per lui.

Su Canale 5 vedremo il programma di Maria De Filippi C’è posta per te. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film L’era glaciale 2 – L’alba dei dinosauri. Manny ed Ellie sono in attesa della nascita del loro piccolo. Scrat si imbatte in una scoiattolina, mentre Diego non fa che interrogarsi sulla piega che ha preso la sua vita. Sid, invece, è finito nei guai per aver cercato di formarsi una famiglia rubando delle uova di dinosauro. In suo soccorso accorrono gli amici. Stasera La7 trasmetterà la serie tv L’Ispettore Barnaby, con gli episodi La notte della bestia e I druidi della nuova alba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA