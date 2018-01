Isola dei famosi 2018: le prime tensioni tra i naufraghi. L’Isola dei famosi 2018 non è cominciata neppure da una settimana ma la fatica comincia a farsi sentire. Le tensioni tra i concorrenti sono in aumento a causa della lontananza dagli affetti e delle privazioni. Può capitare di litigare anche per un cocco, vista la penuria di cibo sull’isola. Rosa Perrotta una mattina ha sorpresa Nadia Rinaldi e Filippo Nardi con un cocco tagliato, intenti a mangiarlo. Rosa ha chiesto se il cocco fosse stato diviso in porzioni per tutti e Nardi ha risposto:”Non faccio porzioni, chi vuole mangiare viene qua”. “Non mi sembra un ragionamento corretto, bisogna darlo anche a chi sta dormendo”, ha sottolineato la giovane.

Isola dei famosi 2018: la lite con Nadia Rinaldi.

I toni si inaspriscono dopo qualche minuto. Nadia prende le difese di Filippo dicendo che non c’era ancora stato il tempo di dividere. Accusa Rosa di aver montato un caso e di creare polemiche inutili. La lite degenera quando Nadia le dice:”Non capisci l’italiano”. “L’italiano te lo posso insegnare, sono laureata con 110 e lode”, ribatte Rosa. “Contano i fatti, non i 110”, ha gridato Nadia. Non c’è possibilità di trovare un’intesa tra le due, che rimangono ferme sulle rispettive posizioni. Poi si sfogano con gli altri naufraghi. Rosa si aspetta la nomination da Nadia nel corso del serale. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

