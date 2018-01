Amici 2018 Ed. 17: la puntata di ieri, sabato 27 gennaio 2018. La puntata di Amici, è iniziata con l’esibizione di Ghali, cantante italo tunisino in vetta alle classifiche con il singolo “Cara Italia”. Maria De Filippi, Ghali e tutta la classe si scattano un selfie insieme dopo l’esibizione. Poi in studio fa ingresso l’attrice Greta Scarano per la presentazione del film “La scorta di Borsellino – Emanuela Loi”, ispirato alla vita della giovane poliziotta sarda morta insieme al giudice Borsellino in seguito ad un attacco mafioso nel 1992. Poi è partita la sfida degli inediti: Zic, contro The Jab con il brano “Elena”. Dopo la sua esibizione, Maria De Filippi, ha detto a Zic che i cantanti della squadra Fuoco pensano che lui non si trovi bene nella loro squadra e se preferisce passare nella squadra del Ferro. Zic decide così di cambiare squadra.

Amici 2018 Ed. 17: le sfide.

Sfida tra Vittorio e Klausen, dopo una doppia esibizione da parte dei due ballerini, sulla coreografia di Bill Goodson, la seconda performance con il passo a due di Vittorio e l’assolo di Klausen, il giudice ha deciso di riammettere Vittorio. La professoressa Celentano gli fa i complimenti per essere rientrato, ma non cambia giudizio su di lui. Nella sfida tra Biondo e Einar, Biondo ha cantato il suo inedito “Quattro mura” e Einar si esibito con il brano “Falco a metà” di Gianluca Grignani. Biondo ha guadagnato il punto. Paola Turci ha presentato il suo nuovo singolo “Eclissi” mentre sulla pista da ballo si sfidavano Daniele e Luca. Daniele ha vinto con tre voti su tre.

Per l’ultima sfida della prima manche, si sono sfidati Carmen e Emma. Emma ha vinto con tre voti. Di Francesco ha detto a Carmen che probabilmente non ha ancora consapevolezza di quello che può e non può cantare. In sfida immediata per la squadra Ferro è andata proprio Carmen. Dopo una sfida molto emozionante con Eleonora, Carmen rientra nella scuola.

Maria De Filippi poi ha presentato Irama, cantante che ha partecipato anche al Festival di Sanremo, che aspira ad un banco nella scuola dopo aver reciso un contratto discografico che non lo soddisfaceva a livello artistico. Dopo la sua esibizione, Irama è stato ammesso nella scuola con quattro voti su quattro, nuovo membro della squadra Fuoco. La prima manche della seconda sfida ha visto, Grace con l’inedito “Portami a ballare” contro The Black Soul Trio con “Hold Back the River” di James Bay. A vincere la sfida è stata Grace. Poi la sfida di Orion e Valentina. Nasce il solito battibecco tra la ballerina e Alessandra Celentano. che naturalmente esclude dal voto. Ha ricevuto il punto Orion, con i complimenti di tutti i professori tranne della Celentano. Nell’ultima sfida si sono sfidati Einar e Luca.

