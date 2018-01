Domenica Live, le anticipazioni della nuova puntata di oggi, 28 gennaio 2018, e gli ospiti di Barbara D’Urso. Domenica Live torna oggi, 28 gennaio 2018, con una puntata ricca di novità e con tanti ospiti da intervistare. Anche oggi la seguitissima trasmissione condotta da Barbara D’Urso si comporrà di due momenti, uno dedicato all’attualità ed alla politica, ed uno dedicato al gossip ed alle notizie dal mondo dello spettacolo. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata di domenica Live di oggi, 28 gennaio 2018.

Domenica Live, gli ospiti di oggi, 28 gennaio 2018.

Le anticipazioni di Domenica Live di oggi, 28 gennaio 2018, preannunciano una puntata ricca di ospiti. Per la parte politica ancora non si hanno anticipazioni ufficiali. Dopo Silvio Berlusconi e Alessandro di Battista, Barbara D’Urso potrebbe ospitare Matteo Renzi. Nel salotto di Domenica Live, per la parte riguardante il gossip e lo spettacolo, Barbara D’Urso ospiterà la cantante Donatella Rettore, che parlerà della sua vita privata e artistica. Ci sarà Rosanna Magliulo, che racconterà tutta la storia del pellicciotto in un noto negozio di abiti.

Le anticipazioni ufficiali rivelano che super ospite della puntata di Domenica Live di oggi, domenica 28 gennaio 2018, sarà Loredana Lecciso. Ad annunciarlo è stata la stessa Barbara D’urso durante una puntata settimanale di Pomeriggio Cinque. Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso sono al centro del gossip: si vocifera che tra i due la storia sia finita a causa di un ritorno di fiamma tra il cantante di Cellino e l’ex moglie Romina Power. Sarà davvero così? Loredana oggi ci dirà la sua versione dei fatti.

