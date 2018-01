Linea Verde, anticipazioni della puntata domenica 28 gennaio 2018. Una nuova imperdibile puntata di Linea Verde ci attende oggi su Rai 1. Protagonista sarà la magnifica regione Toscana della puntata di Linea Verde, in onda oggi domenica 28 gennaio su Rai1 alle 12.20. Una parte di Toscana forse meno conosciuta dal grande turismo, ma di grande fascino: il Monte Amiata. Sarà un viaggio alla scoperta di questi luoghi che la stessa regione sta cercando di rilanciare e valorizzare attraverso progetti particolari legati all’identità.

Nella puntata di oggi domenica 28 gennaio 2018 di Linea Verde, Patrizio Roversi ripercorrerà la storia di questa terra, cominciando da una figura mistica come quella di David Lazzaretti. Ma l’Amiata è anche sinonimo di miniere che dall’800 furono il sostentamento di buona parte della popolazione di questi luoghi. Dalle miniere si passerà alle specificità locali come la castagna Igp. Daniela Ferolla invece farà scoprire luoghi di grande fascino e non solo. Da chi ha dedicato la sua vita alla tutela di razze autoctone in via di estinzione fino ad arrivare a chi valorizza tutti i giorni questa terra con prodotti d’eccellenza riconosciuta a livello internazionale: è il caso dei formaggi locali.

