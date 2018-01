Verissimo, Mara Venier spoilera le due neo coppie nate sull’Isola dei Famosi!

Nella puntata di Verissimo andata in onda sabato 27 gennaio 2018 Silvia Toffanin ha iniziato la trasmissione, intervistando l’opinionista della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi Mara Venier. In questa occasione, la Venier ha fatto una clamorosa rivelazione, che ha lasciato senza parole la conduttrice del programma del sabato pomeriggio di Canale 5.

La gaffe di Mara Venier che ha messo in difficoltà Silvia Toffanin e il collegamento con Stefano De Martino dall’Honduras.

Già una volta, nel 2015, Mara Venier aveva spoilerato ai naufraghi l’esistenza di Playa Desnuda. Adesso ci ricasca, ma ad approfittare della rivelazione non sono i concorrenti spiaggiati in Honduras ma il pubblico da casa di Verissimo che nel corso dell’intervista all’opionionista dell’Isola dei Famosi ha rivelato “Mi pare che siano nati due amori, Francesco Monte con Paola Di Benedetto (l’ex Madre Natura di Ciao Darwin, bloccata in Messico prima del programma) e Filippo Nardi con Bianca Atzei. Scusate, forse non lo potevo dire?”. Questo spoiler sembrava non atteso perfino dall’intervistatrice Silvia Toffanin. Una news che forse avrebbe dovuto essere rivelata nella diretta di lunedì 29 gennaio visto che Stefano De Martino, intervenuto a sorpresa durante l’intervista di Mara Venier, è rimasto impassibile senza confermare né smentire quanto detto.

Se su Paola Di Benedetto e Francesco Monte (ex di Cecilia Rodriguez) c’erano già stati dei rumors, per la seconda composta da Filippo Nardi ex concorrente del Grande Fratello e Bianca Atzei cantante che si è recata sull’isola per ricominciare dopo la fine della storia con Max Biaggi, è invece una novità.

