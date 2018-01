Caterina Balivo, il look a Detto Fatto oggi 29 gennaio 2018. Oggi, lunedì 29 gennaio 2018, Caterina Balivo è tornata su Rai 2 con il primo appuntamento settimanale con Detto Fatto, la simpatica trasmissione che oggi, come ogni lunedì e giovedì, verrà trasmessa in diretta. Grazie alle puntate live i telespettatori potranno interagire con Caterina ed i tutor attraverso i canali social del programma utilizzando l’hashtag #DettoFattoRai. Andrea Dianetti, come sempre in social room, mostra i DettoScatto e pone le domande del pubblico. Caterina Balivo per la puntata di Detto Fatto di oggi ha scelto di indossare un originale abito lungo leopardato con una cinturina che mette in evidenze il punto vita.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 29 gennaio 2018: moda, cucina, tagli capelli.

La puntata di Detto Fatto di oggi è aperta da Elisa d’Ospina che spiega alle curvy come indossare il tallieur. Elisa propone tre look: il primo è una tutona molto femminile sui toni del blu, il secondo è un tailleur con pantalone a vita alta con giacca blazer sui toni del rosso, mentre il terzo è un tailleur con gonna stile hostess di volo con giacca a doppio petto. Francesco Saccomandi torna a Detto Fatto con un nuovo tutorial di cucina e propone un’ottima cheesecake crème brulée. Si tratta di un dolce con una base fatta con biscotti frollini con una golosa crema al formaggio e mascarpone. Detto Fatto prosegue con l’hairstylist Stefano Bonomi che regala un nuovo taglio di capelli ad una sua ospite che canta, suona il violino ed il pianoforte ed è una grande fan di Laura Pausini. Il taglio realizzato da Stefano è medio, morbido e leggero, che ricorda il carrè di Laura Pausini. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

