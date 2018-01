Isola dei famosi 2018. Stefano De Martino è il nuovo inviato dell’Isola dei famosi ed ha sostituito Stefano Bettarini. Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, ha svelato di non avere la possibilità di uscire dal residence nel quale alloggia, a causa delle tensioni sociali e politiche che attraversano l’Honduras. De Martino su Instagram ha pubblicato alcune immagini che lo ritraggono assieme ai bambini del posto. “Persone ospitali”, “natura meravigliosa”, “cibo non eccellente”, sono le parole con cui ha sintetizzato a sua esperienza in Honduras. Il ballerino ha deciso di sperimentare le prove ricompensa prima dei naufraghi.

Isola dei famosi 2018: l’intervista ad Oggi.

Il nuovo inviato dell’Isola dei famosi 2018 ha svelato in un’intervista ad Oggi di aver accettato l’incarico “perché bisogna lavorare per comprare le cose che ci servono: cerco di trasmettere di continuo a Santiago il valore delle cose e sono chiaro nello spiegargli che per comprare ciò che a lui piace, i grandi devono lavorare. È la prima volta che mi stacco da lui per così tanto tempo, il telefono mi aiuta molto”.

A proposito della separazione con la moglie Belen Rodriguez:"Ho spiegato a Santiago che io e la mamma non andavamo più d'accordo, ma che gli volevamo tantissimo bene, che non avremmo vissuto più nella stessa casa, ma che quanto successo, non sarebbe mai successo fra di noi". A proposito della sua situazione sentimentale:"Non sono innamorato, ma se lo fossi avrei fatto di tutto per portarmi dietro chi amo".

