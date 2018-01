L’avvicinamento tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto protagonista sia della prima serata dell’Isola dei Famosi 2018 Ed.13 che del daytime! Una seconda coppia quasi a sorpresa spunta tra le trame delle vicende dei naufraghi.

L’avvicinamento e il bacio notturno tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto.

Monte veniva da un recente passato piuttosto difficile. Francesco ha infatti visto la sua storica relazione (lunga più di quattro anni) con Cecilia Rodriguez chiudersi in diretta televisiva. Nel corso del Grande Fratello Vip, come è noto, Chechu ha infatti deciso di lasciarsi andare tra le braccia di Ignazio Moser.

L’ex tronista ha avuto un momento di sconforto e iniziato a pensare alla sua ex fidanzata Cecilia Rodriguez. Il naufrago dell’Isola dei Famosi 2018 poi dice alla produzione del reality di Canale 5: “Ho avuto un momento mio, volevo stare da solo. Volevo staccare e pensare un po’ di più. E Marco si è trovato lì e abbiamo parlato un pochino. In cuor tuo lo sai, anche se ci prendiamo in giro con la testa. Sto pensando un po’ a tutto, i ricordi, il passato…”. Dopo essersi sfogato con Marco Ferri, Francesco Monte è andato a parlare con Paola Di Benedetto. “L’importante è che razionalizzi tutto. Ci sta che pensi a cose tue intime, private, ma fallo nel modo giusto. Va bene?”, dice la Di Benedetto. “Guarda che parli con la persona più razionale che esista – replica il naufrago dell’Isola dei Famosi 2018 – Comunque grazie dottoressa”.

Durante la notte però c’è stato un bacio notturno tra i due. I due si sono baciati e abbracciati sotto la capanna mentre i loro compagni dormivano profondamente. Daniele Bossari, opinionista dell’Isola dei famosi, così si esprime: “Francesco e Paola? So per certo che sta nascendo un altro amore”.

Una seconda coppia: è intesa tra naufraghi!

Francesco Monte e Paola Di Benedetto? Non solo. L’Isola dei Famosi 2018 battezza anche una simpatia tra Filippo Nardi e Bianca Atzei. Parlare di flirt è presto, ma nei giorni in cui tutto il gruppo degli isolani ha vissuto nella villa sulla spiaggia, si è creata una cerca alchimia e, come scrive sempre il settimanale “Chi”, il loro gioco di sguardi e la sintonia perfetta potrebbero nascondere altro. Se son rose fioriranno… sull’Isola dei Famosi 2018. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

