Eva Henger punta il dito contro Francesco Monte con una dichiarazione choc. La seconda puntata, del reality “Isola dei Famosi” andata in onda in diretta su Canale 5, lunedi sera 29 gennaio 2018, è iniziata con una dichiarazione choc di Eva Henger, che è stata mandata in nomination da Francesco Monte, la settimana scorsa.

Isola dei Famosi 2018: le accuse choc di Eva Henger su Francesco Monte.

Eva Henger ha dichiarato facendo riferimento Francesco Monte: “Hai portato droga nel programma devi essere squalificato! Hai fumato marijuana per 3 giorni“. Parole choc che nessuno si aspettava. “Nel contratto c’è una clausola dove dicono che chi introduce droga deve essere eliminato. Francesco fumava marijuana”. Francesco Monte ha replicato: “E’ un colpo basso, stai dicendo bugie“, “ce la vedremo in tribunale“.

Alessia Marcuzzi, dallo studio ha dichiarato:”Non ne sapevamo nulla, voi eravate in una casa, avete fatto quello che volevate. L’Isola è iniziata lunedì non quando stavate in casa. La scorsa settimana prima che ti nominasse perchè non le hai dette?“. Eva ha risposto: “Le ho dette durante tutta la settimana” e “la scorsa settimana non c’è stata possibilità”. La Marcuzzi ha incalzato: “Quello che avete fatto prima di cominciare l’isola non mi interessa quindi questa cosa non ha senso, quello che stai dicendo è ingiusto!“.

Eva ha risposto: “Io ho trovato ingiusto sentire quell’odore tutto il giorno“. L’inviato Stefano De Martino ha dichiarato che quanto si è recato in villa a salutare i naufraghi e nessuno gli ha riferito nulla: “Nessuno in quella settimana è venuto a lamentarsi da me perchè lo state dicendo ora che siete in nomination?“. Infine, Eva Henger è stata eliminata con il 77% delle preferenze, si è dunque salvato Marco Ferri. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

