Massimo Giletti è stato dimesso dal Policlinico Umberto I di Roma. Durante la puntata di domenica sera 28 gennaio 2018, di “Non è l’arena” su La7, Massimo Giletti, si è sentito male e ha dovuto interrompere la diretta. Aveva l’influenza, ma nonostante si sentisse debole, il conduttore ha provato a portare avanti la trasmissione. Intorno alle 22.00, dopo la pubblicità, mentre stava cominciando un nuovo blocco del talk show, Massimo Giletti ha richiesto allo staff del programma presente in studio di poter aver uno sgabello, ha spiegato: “Oggi non mi sento al massimo“. Poi, ha provato ad andare avanti con il programma, ma dopo poco ha comunicato di non riuscirci e hanno mandato in onda una parte del programma registrata in precedenza. Dopo il malore, il conduttore è stato trasportato in ambulanza, all’ospedale Umberto I di Roma.

Massimo Giletti dimesso dall’ospedale dopo il malore in diretta tv.

Il conduttore, Massimo Giletti è stato dimesso dall’ospedale Umberto I di Roma dopo aver trascorso la notte a seguito del malore accusato nel corso della puntata di Non è l’Arena su La7. Secondo quanto si apprende dall’emittente il conduttore sta meglio ed è tornato a casa per riposare. La settimana prossima dovrebbe rientrare regolarmente alla conduzione del programma. Giletti aveva iniziato la diretta con la febbre e ha deciso di interrompere il programma dopo l’intervista alla ministra Marianna Madia. Non è la prima volta che Massimo Giletti si sente male in diretta tv, era già successi nel 2014 quando conduceva la trasmissione L’Arena su RaiUno. In quel caso, si riprese dal mancamento, e la trasmissione non fu interrotta.

