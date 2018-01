Isola dei famosi 2018, edizione 13, Francesco Monte e l’uso di sostanze proibite prima o dopo la trasmissione: Mediaset indaga e dirama il pubblicato ufficiale. Le accuse rivolte da Eva Henger a Francesco Monte sono di uso di sostanze illegali quali marijuana, e sono accuse che non sono passate inosservate al popolo del web e dei media in generale.

Il comunicato ufficiale di Mediaset: Canale 5 indaga sulla fondatezza delle accuse.

Sebbene la Henger sia stata eliminata il suo j’accuse non è stato privo di conseguenze. Se molti si sono accaniti contro la donna accusandola di vendicatività, i più invece hanno considerato questa eventualità, l’uso di sostanze illegali, come molto grave e non giustificabile.

Mentre Mediaset indaga, il pubblico chiede di fare luce su questa vicenda ambigua. Sui social Alberto Dandolo non solo ha difeso Eva Henger per aver denunciato un fatto gravissimo, ma ha chiesto alla produzione di prendere dei seri provvedimenti. “Mediaset, Magnolia, vi prego la verità” – scrive Dandolo che interpretando il pensiero dei più punta il dito contro l’ex tronista, colpevole di voler offrire un’immagine perbenista di sé – “Nessuno dei concorrenti in diretta ha smentito Eva Henger. Che si faccia luce altrimenti siete complici di sto manzetto”, si legge nella didascalia vicina alla foto.

Mediaset ha diramato un pubblicato ufficiale: “In merito alla puntata di ieri sera dell’«Isola dei Famosi» e alle dichiarazioni della concorrente Eva Henger, Canale 5 precisa quanto segue.1) La concorrente ha iniziato ad accusare un collega chiedendone la squalifica solo nel corso delle “nomination”. 2) La conduttrice ha immediatamente chiesto alla concorrente di chiarire bene ciò che stava dicendo, pur se il tema non aveva niente a che fare con la fase di gioco in atto. Nessuna volontà quindi da parte del programma di distogliere l’attenzione dall’accaduto ma esattamente il contrario, compatibilmente con la tutela del pubblico televisivo in una fascia oraria (le 21.55 circa) caratterizzata dalla presenza di famiglie davanti al teleschermo.

3) Fino a questo momento le accuse sono semplicemente frutto del punto di vista di una persona non suffragato da alcuna concretezza. 4) La produzione dell’Isola sta esaminando il materiale video disponibile per verificare i fatti. Tenendo ben presente che Canale 5 e la conduttrice Alessia Marcuzzi sono assolutamente contrari all’uso di qualsiasi sostanza illecita, vale il principio secondo cui tutti i concorrenti del programma hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di ogni altro individuo. 5) Qualora emergessero comportamenti contrari alla sensibilità del pubblico, Canale 5, come ha sempre fatto, prenderà gli opportuni provvedimenti.”

