Isola dei Famosi 2018 Ed. 13: le condizioni estreme dei naufraghi spingono Jonathan Kashanian ad alcune riflessioni ed alle lacrime: “Vorrei avere un figlio”. Parlando con Alessia Mancini, il naufrago dell’Isola dei Famosi le ha confidato di voler un figlio: “Sono responsabile, lo farò quando potrò garantirgli un futuro”.

Jonathan Kashanian, disilluso sull’amore ma desideroso di diventare padre.

Sull’Isola dei Famosi i concorrenti sono provati dalla fame, dalle difficili condizioni di sopravvivenza, dalle circostanze ambientali che rendono tutto più ostico. D’altro canto proprio in questo clima, i concorrenti possono crescere e affrontare alcune loro paure. Mentre difatti pioveva a dirotto sull’Isola dei Famosi, Alessia Mancini e Jonathan Kashanian si sono confidati circa le proprie vite private e l’inviato di Verissimo ha confidato di voler un figlio.

Durante la chiacchierata, l’ex spalla di Silvia Toffanin a Verissimo, le ha confidato di volere un figlio. Commosso ha confessato: «So che cosa comporta crescere un bambino, non lo penso tanto per. A volte mi sale un’ansia perché temo di non riuscirci e di invecchiare senza averne avuto uno. Mi viene da piangere, basta. So che mia mamma non lascerà questo mondo senza avere prima…Di avere una persona accanto non me ne frega niente, ci sono delle persone di mer** in giro. I miei fratelli seguono una direzione. Hanno figli, famiglie, impegni e mutui. Io sono l’ultimo figlio e i miei genitori non sono eterni. Farò questa cosa solo il giorno in cui saprò di essere forte, di poter stare in piedi con le mie gambe e regalare a questi bambini il futuro che si meritano».

Jonathan in un’intervista a Barbara D’Urso ammise sulla propria sessualità: «Quando mi chiedono se sono gay, rispondo che io cerco l’amore a prescindere dal fatto che sia un uomo o una donna. In questo momento della mia vita non c’è una direzione precisa». Parlando con Bianca Atzei però è sembrato piuttosto disilluso sull’amore e non interessato a trovare il partner della vita. Quello che sembra irrinunciabile invece, è l’essere papà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA