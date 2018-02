Linea Verde va in città, le anticipazioni della puntata di sabato 3 febbraio 2018 in onda su Rai 1. Il programma Linea Verde va in città, nella puntata di oggi sabato 3 febbraio 2018, su Rai1 alle 12.20, farà tappa in Emilia Romagna. La trasmissione condotta da Chiara Giallonardo e Marcello Masi, con la partecipazione di Federica De Denaro, oggi andrà alla scoperta di Ravenna, capitale del mosaico e della buona cucina.

Nella puntata si racconterà la storia di Ravenna, che è stata tre volte capitale di grandi imperi e inclusa come città dei mosaici nel Patrimonio mondiale Unesco. Poi si scoprirà aspetti legati alla natura, in particolare le valli da pesca del delta del Po con fiumi, canali e paludi, con al centro un villaggio popolato dalle cicogne bianche, che sono ritornate a volare nei cieli di Ravenna. Poi verrà mostrato l’interno di una stalla, dove le mucche producono un latte più digeribile, poco conosciuto in Italia: il latte A2A2. Ancora si vedrà poi come la soia no ogm, viene trasformata in una bevanda vegetale di qualità.

I conduttori seguiranno con gli studenti che arrivano, a Ravenna da tutto il mondo, una lezione sulle tecniche dell’antica arte musiva che ha fatto di questa città uno scrigno di una bellezza unica. Soprattutto, la Romagna è terra di buona cucina, autentica e genuina, parte importante della tradizione culinaria italiana. “Linea Verde va in città” andrà nei locali storici della città a conoscere i prodotti tipici come cappelletti, salumi, piadina e vini di qualità.

