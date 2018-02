Verissimo: anticipazioni e look di Silvia Toffanin e degli ospiti di oggi, sabato 3 febbraio 2018!

Verissimo, i nuovi look di oggi, sabato 3 febbraio 2018. Oggi, sabato 3 febbraio 2018, ci aspetta una nuova puntata di Verissimo ricca di ospiti pronti a confidarsi alla conduttrice Silvia Toffanin che questa settimana intervisterà la collega conduttrice svedese Filippa Lagerback che per la prima volta si racconta alle telecamere del programma. Nel salotto di Canale 5 c’è anche il compagno e futuro marito di Filippa, Daniele Bossari, che svela curiosità e aneddoti sui naufraghi de L’Isola dei Famosi, programma nel quale ricopre il ruolo di opinionista.

Ospiti del talk show anche un’icona della musica italiana come Marcella Bella, l’attrice Francesca Inaudi e la showgirl Aida Yespica. Infine, a Verissimo, l’attore Michele Morrone, nel cast del quarto film tv Una donna contro tutti – Renata Fonte del ciclo Liberi Sognatori.

Gli outfit degli ospiti e di Silvia Toffanin a Verissimo.

Dopo quasi un ventennio insieme è ancora rosso passione tra Filippa Lagerback e Daniele Bossari (i due sono legati sentimentalmente dal 2001), sarà per questo che la conduttrice svedese si presenta in studio in rosso? Il tubino a ginocchio che scopre con discrezione si adatta perfettamente alla personalità di Filippa.

Da parte sua, Daniele Bossari, è elegante in gilet blu indaco e giacca a scacchi sempre sui toni del blu. Di buon augurio per la prossima vita coniugale della coppia è il wrap dress fantasia bouquet di Silvia Toffanin: abito a vestaglia in seta a maniche lunghe, fantasia a fiori colorati su fondo verde prato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA