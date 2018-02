Stasera, lunedì 5 febbraio 2018, va in onda su Canale 5 la terza puntata dell’Isola dei Famosi 2018. Stasera il reality condotto da Alessia Marcuzzi si preannuncia ricco di colpi di scena. Sembra, infatti, che Francesco Monte nelle ultime ore abbia lasciato l’Isola dei Famosi 2018 e che stia già facendo ritorno in Italia: non prenderà parte, dunque, nemmeno alla puntata di stasera dagli studi Mediaset. Durante la puntata dell’Isola dei Famosi di stasera vedremo soltanto le sue ultime dichiarazioni in confessionale.

Chi verrà nominato stasera, 5 febbraio 2018, all’Isola dei Famosi 2018?

I concorrenti rimasti in gioco sono Francesca Cipriani, Alessia Mancini, Marco Ferri, Nadia Rinaldi, Cecilia Capriotti, Gaspare, Rosa Perrotta, Craig Warwick, Jonathan Kashanian, Giucas Casella, Amaurys Perez, Paola Di Benedetto, Filippo Nardi, Bianca Atzei e Franco Terlizzi ed i due nuovi naufraghi Simone Barbato ed Elena Morali.

Conosciamo già il nome di un nominato: si tratta di Simone Barbato. Il neo naufrago ha iniziato la sua avventura sull’Isola lunedì scorso, ma è già finito in nomination: Simone non è stato presentato subito agli altri naufraghi, ma ha assunto le vesti di “naufrago fantasma”. Il suo obiettivo era quelli di rimanere nella giungla e di rubare ai peor senza farsi scoprire. Se fosse stato scoperto, sarebbe andato in nomination, com’è accaduto. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

