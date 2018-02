La prova del cuoco, le nuove ricette e sfide della puntata di oggi, martedì 6 febbraio 2018. Anche oggi andrà in onda una nuova puntata del cooking show di successo di Rai 1 La prova del cuoco, condotto come sempre da Antonella Clerici. Tanti chef e tante ricette deliziose, in attesa di Carnevale, che si festeggerà la prossima settimana. Prima di scoprire le ricette della puntata de La prova del cuoco di oggi, martedì 6 febbraio 2018, ricordiamo alcune di quelle proposte nella puntata di ieri lunedì 5 febbraio 2018.

La prova del cuoco, ricordando le ricette di ieri lunedì 5 febbraio 2018.

Renato Salvatori e Giampiero Fava nel primo round di gara round hanno preparato le crocchette, Salvatori con il baccalà e le patate, mentre Fava con prosciutto, scamorza affumicata e puntarelle. Natalia Cattellani ha preparato un dessert delizioso per il Carnevale, ossia il riso soffiato ai due cioccolati, un dolce con riso soffiato e cioccolato bianco e cioccolato fondente. Renato Salvatori ha preparato per la sfida finale tagliatelle con carbonara di carciofi e tagliata di petto di faraona con finocchio croccante, mentre Fava ha cucinato ravioli con cacio, pepe e pere, e arista di maiale con soppressata e cavolo cappuccio in agrodolce. Tra pochissimo su Rai 1 alle 11.50 scopriremo le nuove ricette de La prova del cuoco di oggi. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, ricette e news su La Prova del Cuoco.

