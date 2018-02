Il look di Michelle Hunziker a Sanremo 2018 di stasera martedì 6 febbraio 2018. Era aperto il toto-vestito sulle firme dell’alta moda che avrebbero vestito la conduttrice di quest’edizione del Festival di Sanremo2018, Michelle Hunziker. Si scommetteva su un’apertura di kermesse nel segno della griffe “di famiglia”, Trussardi, ma la svizzera ha spiazzato tutti. Gli stilisti che vestiranno Michelle nelle varie serate sono stati in seguito svelati proprio da lei: Giorgio Armani per la prima e ultima serata, Alberta Ferretti, un’amica, per la serata di mercoledì. Trussardi, il marchio di suo marito Tomaso Trussardi, il giovedì e Moschino per la serata di venerdì.

Apertura e chiusura di festival per Michelle Hunziker nel segno di Armani Privè, l’haute couture del Re Giorgio.

Michelle Hunziker, signora Trussardi – 41enne madre di tre figli, che si diverte proprio in questi giorni ad alimentare il gossip sull’arrivo di un quarto – ha voluto andare sul sicuro scegliendo di indossare le griffe «amiche». Con un tributo speciale a Giorgio Armani, il più grande, lo stilista che disegnò per lei diciottenne l’abito delle nozze con Eros Ramazzotti; e che di nuovo la vestì per il debutto al Festival del 2007, quando fu chiamata da Pippo Baudo ad assisterlo nella conduzione.

La “prima uscita” in Armani Privè: scollo profondo e linea a sirena per la bella a Michelle a Sanremo 2018.

Cristalli indaco a ricoprire il primo look di Michelle: profondo scollo a V ma rigoroso, abito nero sinuoso ma anche impeccabilmente geometrico secondo le linee guida caratteristiche di Armani. Una femminilità mai scontata o troppo esposta pur avendo un taglio che cade ben al di sotto del seno. Michelle Hunziker in un abito dalla gonna in linea sirena incarna una donna misteriosa e mai volgare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA