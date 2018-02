Amnistia e carceri, le ultime news ad oggi, 7 febbraio 2018: un detenuto si toglie la vita a Cremona. Un nuovo caso di suicidio si è verificato nellecarceri italiane, stavolta a Cremona. Un giovane detenuto di 28 anni ha deciso di togliersi la vita all’interno della sua cella utilizzando il gas di un fornellino ed inserendo un mix di farmaci. Il personale di polizia penitenziaria, sentendo urlare il compagno di cella, è subito accorso ma ogni tentativo di rianimarlo è stato vano. Il personale del 118, giunto sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Le ultime news dal mondo del carcere: detenuto killer, arrivano altri due avvisi di garanzia.

La terribile ipotesi che nel carcere di Frosinone ci sia un serial killer si fa sempre più certa. Un detenuto è accusato di aver ucciso, simulando un suicidio, due compagni di cella, ed ora si sospetta abbia ucciso altre due persone. Sul caso sono partite le indagini, ed il medico legale effettuerà degli accertamenti sul corpo riesumato di un compagno di cella del detenuto indagato. Il detenuto in questione è in carcere per l’omicidio di un’anziana signora che lo sorprese a rubare, e sta scontando una pena di 18 anni. Il detenuto è già accusato della morte di due detenuti, e negli ultimi giorni gli sono stati notificati due avvisi di garanzia per omicidio volontario. Qui puoi trovare tutte le ultime news su amnistia, indulto e carceri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA