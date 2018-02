Al festival di Sanremo scoppia il caso brano inedito oppure no? Al termine della prima serata del Festival di Sanremo scoppia il caso in merito la canzone presentata da Ermal Meta e Fabrizio Moro “Non mi avete fatto niente”. Il brano appare simile al brano “Silenzio”, presentato alle selezioni di Sanremo Giovani 2016 da Ambra Calvani e Gabriele De Pascali, che fu scartato.

Sanremo 2018: il brano di Meta e Moro rischia la squalificazione.

Il brano cantato da Ermal Meta e Fabrizio Moro è firmato dai i due cantautori con Andrea Febo, che è anche l’autore di “Silenzio“, il cui ritornello è: “Non mi avete tolto niente, non avete avuto niente, questa è la mia vita che va avanti oltre tutto e oltre la gente. Non mi avete fatto niente“.

Dunque, la somiglianza, è stata notata da Altrospettacolo, riguarda proprio questa frase del ritornello, che è stata ripetuta anche nel brano di Ermal Meta e Fabrizio Moro.

Come viene riportato dal regolamento del festival di Sanremo, disponibile sul sito della Rai: “Tutte le canzoni dovranno essere nuove. È considerata nuova, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, la canzone che, nell’insieme della sua composizione o nella sola parte musicale o nel solo testo letterario (fatte salve per quest’ultimo eventuali iniziative editoriali debitamente autorizzate), non sia già stata pubblicata e/o fruita, anche se a scopo gratuito, da un pubblico presente o lontano, o eseguita o interpretata dal vivo alla presenza di pubblico presente o lontano. Sussiste inoltre la caratteristica di canzone nuova nell’eventualità di utilizzo di stralci ‘campionati’ di canzoni già edite, sempre che questi – nel totale – non superino un terzo della canzone ‘nuova’ stessa”.

Bisognerà attendere la decisione chè sarà intrapresa nei confronti dei due cantautori, nel caso il brano venisse considerato regolarmente eseguito, il brano “Non mi avete fatto niente” rischia di essere squalificato.

