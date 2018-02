Sanremo 2018, il riassunto della prima serata. Torna lo showman Fiorello, battute sulla Rai, sulla politica, sul Festival stesso. L’anziana signora esibitasi durante la performance de Lo Stato Sociale spopola su Twitter.

La prima serata della 68esima edizione del Festival di Sanremo.

laudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino hanno dato avvio a questa Prima Serata di Sanremo 2018, che è in onda stasera su Rai 1 a partire dalle 20:45. Durante la conferenza stampa di lunedì 6 febbraio 2018 è stata resa nota la scaletta di stasera con l’ordine di uscita dei 20 Big in gara e i nomi degli ospiti, tra cui c’è una new entry dell’ultimo minuto, Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti, che si esibirà con Gianni Morandi. Manca, invece, Laura Pausini: la cantante, attesa per la prima serata del Festival, ha la faringite e ha dovuto rimandare la sua partecipazione.

Nei primi minuti di messa in onda irrompe Fiorello come scaldapubblico: “Ma non dovevi venire alle 22.30? Vabbè, hai vinto tu”, dice Baglioni. Ma ecco il primo imprevisto: irrompe sul palco uno sconosciuto. “Sono mesi che cerco un contatto con il procuratore della Repubblica“: chissà se la cosa era organizzata per fare rumore. “Io lo sapevo che non ci dovevo venire“, ha ironizzato Fiorello che con la sua performance è una bomba ad orologeria: non risparmia ironia neppure nei confronti del Festival stesso: “Questo sarà il primo Festival in cui non si eliminano i cantanti ma il pubblico. D’altronde eliminano Facchinetti, tutti i negozi che vengono le tinture chiudono. Ho ascoltato delle canzoni. Il preludio di Chopin a confronto era samba. Non c’è neanche un rapper. Non sentiremo ‘bella raga’, semmai – vista la platea – potremmo sentire ‘bella ruga’. Vi auguro un buon Sanremo 1918“. Dopo il primo blocco pubblicitario, sale sul palco Pierfrancesco Favino. I due cavalieri accolgono Michelle Hunziker, di nero vestita ed elegantissima in Armani Privè.

Alle 21.18 inizia la gara. La prima a salire sul palco è Annalisa con Il mondo prima di te, scritta insieme con il suo ex fidanzato.In attesa del palco per Ron, Michelle sfrutta l’Ariston per una dichiarazione d’amore: “Ti amo Tomaso. Sei talmente bello che ti risposerei”, ha detto al marito Trussardi, seduto in sala al fianco della figlia Aurora Ramazzotti. Che dolce. Ma intanto ecco il cantautore bolognese che propone una struggente interpretazione di Almeno Pensami, scritta dal compianto Lucio Dalla e rimasta nel cassetto finora. Al primo ascolto ci sembra una perla emozionante. Applausi a scena aperta per lui (e per il suo direttore artistico, Peppe Vessicchio). Segue il pop radiofonico dei The Kolors.

L’arrivo di Fiorello a Sanremo 2018 conquista il pubblico!

Il ritmo televisivo ritorna a essere incalzante con Fiorello. Baglioni si presta a una gag (poco riuscita): “Le canzoni fanno miracoli e speriamo sia così. Io ci spero. E’ il momento del primo superospite, signori e signore: Laura Pausini“. Ma ovviamente dalle scale non scende la cantante di Solarolo, ma Fiorello appunto. “Abbiamo qualcosa in comune: siamo nati tutti il 16 maggio. Baglioni nel 1930. Facciamo parlare i giornali domani. C’è la par condicio? Chissenefrega. Su le mani chi voterà Pd. Su chi voterà 5Stelle. Su chi voterà il centrodestra, Berlusconi e company. Orfeo, tu non puoi alzare la mano tre volte eh. Chi voterà Liberi e belli, quelli dello shampoo: no, Liberi e uguali. Chi abbiamo dimenticato? Se non li nominiamo tutti siamo finiti. Chi voterà per altri?”. In collegamento telefonico irrompe Laura Pausini. “Scusate la voce ma questo è il motivo per cui non sono lì. Verrò sabato, spero non con questa voce”, ha detto la cantante al telefono. “Tu Laura per chi voterai?”, scherza Rosario. Fiore si congeda con E tu.L’esibizione di Fabrizio Moro ed Ermal Meta conferma i pronostici: Non mi avete fatto niente è un dialogo contro il terrorismo, potrebbero vincere. Stupiscono in positivo i bolognesi de Lo Stato Sociale: cantano Una vita in vacanza e si presentano con un’arzilla ottantenne nei panni di una ballerina. Lei si chiama Paddy Jones, ha 83 anni ed è arrivata in finale a Tu sì que vales: tutti ne sono già innamorati.

