Il programma Striscia la notizia in esclusiva mostra un video che smentisce la conduttrice del reality “Isola dei Famosi”. Durante la terza puntata della diretta de “L’Isola dei Famosi” è stata intervistata Eva Henger che ha spiegato le motivazioni delle sue accuse contro Francesco Monte. La Henger aveva accusato l’ex tronista di aver fatto uso di sostanze stupefacenti prima dell’inizio del reality. Monte, ha cosi deciso di abbandonare il reality e di fare ritorno in Italia, così da potersi difendere anche in sede giudiziaria contro le accuse sollevate dalla Henger.

Un video di Striscia la Notizia smentisce Alessia Marcuzzi.

Striscia la notizia, programma satirico di Canale 5, ha mandato in onda un filmato che smentisce le dichiarazioni della conduttrice Alessia Marcuzzi: “Dalle nostre immagini a noi non risulta ciò che dici. Lui è dovuto tornare per difendersi. Io sono basita dalle tue dichiarazioni. Le tue accuse sono pesanti“.

Nel video mandato in onda da Striscia la notizia, si vede Francesco Monte che sta fumando. In realtà non è chiarissimo, cosa abbia tra le labbra, per la bassa qualità del filmato, l’ex tronista potrebbe fumare anche una normale sigaretta. Il dubbio, quindi, rimane.

A Striscia la notizia è stata trasmessa, anche l'intervista a Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger, dove ha dichiarato: «Grazie al vostro intervento Eva ha potuto parlare con il legale. Vorrei però sapere perché Magnolia in una lettera ha chiesto a Eva di prepararsi ad abbassare i toni nella puntata di ieri. Inoltre, ho chiesto a mia moglie perché ha detto quelle cose in diretta. Lei mi ha risposto che in una riunione con otto ragazzi dell'Isola, dopo aver già esposto ripetutamente il problema in settimana, il capo progetto le ha detto di andare in trasmissione a dirlo, altrimenti avrebbe potuto dirlo lunedì in studio… In pratica il capo progetto ha accennato al fatto che sarebbe stata eliminata».

