Isola dei Famosi 2018: la conduttrice del reality show di Canale 5, si difende dalle critiche ricevute. Durante la terza puntata della diretta de “L’Isola dei Famosi” è stata intervistata Eva Henger che ha spiegato le motivazioni delle sue accuse contro Francesco Monte. In quella occasione Alessia Marcuzzi ha dichiarato: “Dalle nostre immagini a noi non risulta ciò che dici. Lui è dovuto tornare per difendersi. Io sono basita dalle tue dichiarazioni. Le tue accuse sono pesanti“. Tale dichiarazione, non è piaciuta a molti, che l’hanno accusato di non aver saputo gestire la denuncia fatta da Eva Henger a Francesco Monte. E’ addirittura partita una petizione online sul sito charge.org che richiede che la conduttrice venga rimossa dalla trasmissione di Canale 5 “Isola dei Famosi” e che al suo posto venga chiamata alla conduzione Simona Ventura.

Alessia Marcuzzi si difende dalle accuse ricevute.

La conduttrice del reality, finora non aveva replicato alla molteplici accuse ricevute, ha deciso di rispondere attraverso un commento rilasciato sui social.

Sul profilo Instagram di BitchyF, il sito italiano di gossip news e scandali vip, Alessia Marcuzzi ha risposto alle accuse di non aver saputo gestire quanto accaduto al reality tra la Henger e Monte, con il seguente commento: “Lavoro in tv da 25 anni. Non mi dovete insegnare come si conduce un programma. Accetto il fatto che io non vi piaccia, ma io sono così anche nella vita… dico tutto quello che penso senza problemi. Se non vi garba, non guardatemi. Baci“. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

