Per Noemi, incidente “hot “durante l’esibizione alla terza serata del Festival di Sanremo. Ieri, giovedi 8 febbraio 2018, è andata in onda in diretta su Rai 1 la terza puntata del Festival di Sanremo. Nel corso della serata si sono esibiti i 4 cantanti in gara per le “Nuove proposte” e gli altri 10 artisti per la categoria “Campioni“. Durante l’esibizione di Noemi, alla cantante è accaduto un piccolo incidente “sexy” a causa del vestito indossato. Non è la prima volta che si è sfiorato l’incidente sexy alla kermesse della musica italiana. L’anno scorso è accaduto a Giorgia, che indossava un abito a sirena senza spalline che le ha dato dei problemi: a un certo punto, la cantante ha dovuto addirittura tenerlo con le mani.

Incidente “sexy” per Noemi nella terza serata del Festival di Sanremo 2018.

Noemi, è salita sul palco all’Ariston con un lungo abito nero con una profonda scollatura sul seno, per l’esecuzione del brano “Non smettere mai di cercarmi”. E prima che iniziasse a cantare, mentre stava facendo un inchino di saluto al pubblico l’abito ha mostrato parte del seno della cantante. La regia ha subito staccato l’inquadratura, quando l’abito ha iniziato ad aprirsi spostandola su Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino, che stavano per annunciarla.

I due hanno così sdrammatizzato l’accaduto: “E proprio buonasera“, mentre Pierfrancesco Favino ha detto in maniera ironica: “Poi dice l’imparzialità…“. L’abito di Noemi non è passato di certo inosservato, sui social, molti sono stati commenti. L’artista, Noemi non è sembrata per nulla imbarazzata dall’accaduto e ha regalato al pubblico una performance impeccabile coadiuvata dai consueti sorrisi della rossa e grintosissima artista.

