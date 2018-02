Stasera 10 febbraio 2018, il programma C’è posta per te non sarà trasmesso su canale 5. La quinta puntata del noto programma del sabato sera “C’è posta per te” è stata cancellata. Il programma ritornerà sabato 17 febbraio 2018. La trasmissione di Maria De Filippi ha ottenuto moltissimi ascolti nelle prime puntate di messa in onda con una media di oltre 5.6 milioni di spettatori e uno share del 28%.

C’è posta per te: ecco il perchè non andrà in onda stasera 10 febbraio 2018.

Le anticipazioni ufficiali rivelano che Mediaset ha sospeso la trasmissione “C’è posta per te“, per lasciare spazio alla messa in onda della serata finale del Festival di Sanremo 2018, condotto da Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Finale che potrebbe registrare il boom di ascolti. Si tratta solo di una pausa, il programma del sabato sera, “C’è posta per te” di Maria De Filippi ritornerà il 17 febbraio 2018 su canale 5.

In queste sere, la 68°edizione del Festival di Sanremo ha ottenuto una media di oltre 10.5 milioni di spettatori con uno share al di sopra del 50%. E’ già capitato negli anni passati che in concomitanza con la finale del Festival di Sanremo, che il programma non è stato trasmesso.

Dunque, Mediaset, ha deciso di evitare lo scontro tra il programma e la finalissima del Festival che avrebbe potuto ottenere un crollo di ascolti, dato che la finalissima di Sanremo è una delle serate più seguita dal pubblico italiano, in quanto viene rivelato il vincitore della kermesse. Maria De Filippi tornerà sabato prossimo e con lei ci saranno tanti ospiti, tra cui Emma Marrone, Riki, Francesco Totti e verranno raccontate tante altre storie emozionanti.

