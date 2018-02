Linea Verde va in città, le anticipazioni della puntata di sabato 10 febbraio 2018. Il programma Linea Verde va in città, nella puntata di oggi sabato 10 febbraio 2018, alle 12.20, farà tappa in Valle D’Aosta. La trasmissione condotta da Chiara Giallonardo e Marcello Masi, con la partecipazione di Federica De Denaro, oggi andrà alla scoperta di Aosta, città d’arte romana e medievale.

Linea Verde va in città, alla scoperta della città di Aosta, oggi sabato 10 febbraio 2018!

La puntata di oggi, di Linea Verde va in città, sarà dedicata a una delle fiere più antiche del mondo, ovvero la Fiera di sant’Orso. Nel consueto appuntamento del sabato, che punta a valorizzare l’agricoltura e i suoi prodotti, l’ambiente e la cultura dei cibo, i conduttori Chiara Giallonardo e Marcello Masi, porteranno i telespettatori di Rai 1 alla scoperta dei segreti e delle meraviglie di una delle fiere più antiche del mondo.

La Fiera di Sant’Orso, che si svolge ad Aosta da ben 1018 anni. Dove, in questo periodo dell’anno gli artigiani e i contadini scendono a valle, nel capoluogo, dalle montagne di tutta la regione, e vendono ai “cittadini”, nel periodo in cui l’agricoltura si riposa, ogni tipo di attrezzo agricolo ma soprattutto cibi vari e formaggi come ad esempio: la fontina, il lardo e le tradizionali sculture in legno.

Le telecamere del programma ci porteranno anche a Cogne per la filiera del formaggio e per le nozioni sulle valanghe, poi a Pila per la degustazione di alcuni piatti tipici della regione e i dolci preparati con le antiche ricette. Federica De Denaro, ci guiderà passo a passo nella preparazione della Seuppa alla Valpellinentze accompagnata da uno chef stellato.

