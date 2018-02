Sanremo 2018 è in onda con il suo quinto ed ultimo atto. Stasera, sabato 10 febbraio 2018, sapremo chi vincerà la kermesse canora. Sul palco dell’Ariston come ospiti artisti amatissimi come Fiorella Mannoia, Max Pezzali, Francesco Renga e Nek. Presente anche Laura Pausini che, seppur non nelle migliori condizioni di salute in seguito alla faringite che nei giorni scorsi le ha fatto perdere la voce, è salita comunque sul palco per duettare con Claudio Baglioni.

L’esibizione di Ultimo, vincitore ieri tra le Nuove Proposte, di Laura Pausini, e di Mina… in ologramma.

Il Festival di Sanremo 2018 è giunto al momento clou: questa sera, è il momento dell’attesissima finale che decreterà il vincitore della categoria Big. Abolite le eliminazioni delle prime serate, dunque, tutti i big sono ancora in gioco per la vittoria.

Terminata la sigla iniziale inizia ufficialmente la serata finale del Festival di Sanremo. Baglioni è applauditissimo e così esordisce: “E’ stata un’avventura appassionante. E’ andato bene devo dire. Il mio farfallino nella prima puntata ha fatto più scalpore della farfallina di Belen!” Intanto viene invitato sul palco il vincitore della sezione Nuove Proposte, Ultimo che esegue il suo brano Il ballo delle incertezze.

Pubblico dell’Ariston tutto in piedi per la performance di Baglioni e della Pausini. “Non sono al 100%, ma sono venuta per spaccare” aveva detto nel pomeriggio. E così è stato: la voce di Laura Pausini vince sulle condizioni di salute non ottimali. Canta “Avrai” in duetto con Baglioni, ed è standing ovation del pubblico in sala. Nel corso della performance della Pausini, intervento telefonico a sorpresa di Fiorello che ha imitato la Laura senza voce in collegamento telefonico con Sanremo della prima serata. Poi la Pausini ha cantato alcuni dei brani più famosi del suo repertorio.

Giunge il momento della grande Mina: il suo ologramma compare sul palco, canta Another day of sun, dal film La La Land. Per quanto riguarda la gara: ad ora secondo il toto-scommesse sembra favorita la coppia Meta-Moro, ma incalzano i ragazzi dello Stato Sociale.

Tra i concorrenti grandi successo de Lo Stato Sociale con il brano Una vita in vacanza. Standing ovation per loro che fanno impazzire il pubblico con la loro esibizione istrionica condita dalle solite piroette della “vecchietta”.

Apprezzatissima dal pubblico la gag di Favino contro la xenofobia. Poi sul palco sale Fiorella Mannoia che canta il brano Mio fratello che guardi il mondo scritto da Ivano Fossati.

Favino annuncia lo stop al televoto che decreterà i nomi dei tre artisti che si contenderanno il podio. Sul palco nel frattempo Baglioni canta il brano Strada facendo insieme al trio Renga, Pezzali, Nek.

