Sanremo 2018: nella serata finale gli outfit di Armani Privè per Michelle Hunziker!

Chiude la 68esima edizione del Festival di Sanremo una meravigliosa piccola sfilata Armani Privè indossata dalla conduttrice Michelle Hunziker. Il cerchio di questa formidabile -in termini di ascolti un vero e proprio boom: media del 51,1% di share, mai così alto dal 1999- si chiude in maniera perfetta. Così come l’edizione era cominciata sotto il segno di Armani Privè, la linea haute couture di Giorgio Armani, così finisce.

Gli outfit, accuratamente “personalizzati”, ma i cui disegni provengono da modelli visti a Parigi nella collezione Armani Privé Haute Couture Autunno Inverno 2017-2018 sono un susseguirsi di vestiti da sera lunghi in nero, metallo (per il bustino del secondo look), verde celadon. Gonne affusolate doppiate in tulle, bustini con e senza spalline (e discreti gioielli Tiffany) rendono Michelle una donna fuori dal tempo e dallo spazio, magnifica.

La prima “uscita” dell’ultima sfilata di Michelle in questa edizione del Festival.

Michelle indosserà in esclusiva abiti della collezione Privé, per la prima e per l’ultima serata, con re Giorgio che ha corretto personalmente anche il bozzetto (che già da qualche giorno era circolato sul web) che riassume lo stile delle sei uscite sul palco (tre per sera): abito da sera in lungo composto da bustino nero in crinolina ricamato con cristalli applicati e gonna a balze in tulle nero lamé. I ricami si celano sotto il tulle, dove i nastri di vernice rossi e cristalli si trasformano in bouquet preziosi.

Michelle incarna una femminilità mai scontata e mai troppo esposta, una donna misteriosa e mai volgare, desiderabile ma inavvicinabile. Meravigliosa.

