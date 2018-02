La gara di Sanremo 2018 entra nel vivo, e stasera è stato decretato il vincitore delle Nuove Proposte, che è Ultimo. Durante questa quarta serata abbiamo ascoltato, in apertura, le canzoni degli otto cantanti della sezione Nuove proposte in gara, e poi abbiamo ascoltato i primi dieci Big in gara che si sono cimentati in particolari arrangiamenti dei propri pezzi, duettati con speciali ospiti. Dopo aver ascoltato i primi dieci Big in gara, ecco che, a sopresa, arriva già il verdetto dei giovani. Claudio Baglioni e Michelle Hunziker leggono il podio della gara delle Nuove Proposte. Al terzo posto c’è Mudimbi con Il Mago, al secondo c’è Mirkoeilcane con Stiamo tutti bene. A vincere le Nuove Proposte è Ultimo con Il ballo delle incertezze. Ultimo, con gli occhi lucidi, dedica la vittoria al fratello, affinché possa vincere la sua battaglia.

Mirkoeilcane con Stiamo tutti bene ha ricevuto il premio Mia Martini, mentre il premio della Sala stampa è stato dato ad Alice Caioli con la sua Specchi rotti.

Ultimo, il cantante romano con un pezzo importante a Sanremo 2018.

Ultimo, cantante romano di 21 anni, era tra i maggiori accreditati alla vittoria finale nella categoria Nuove proposte del Festival di Sanremo 2018. Ultimo ha iniziato a comporre musica dall’età di 13 anni. A Sanremo 2018 Ultimo ha presentato la canzone Il ballo delle incertezze, brano che sta riscuotendo molto successo in radio e sui social e che racchiude un profondo significato sociale.

