Francesco Monte, ospite di Verissimo parla delle accuse sul presunto uso di sostanze stupefacenti. L’ex tronista, Francesco Monte, dopo le pesanti accuse ricevute ha deciso di abbandonare la sua avventura nel reality “Isola dei famosi” per fare ritorno in Italia. In modo tale da potersi difendere legalmente. Eva Henger, lo accusato di aver fatto uso di sostanze stupefacenti in Honduras, in hotel prima dell’inizio del reality. Francesco Monte, dopo aver rifiutato l’invito a partecipare martedi in studio da Alessia Marcuzzi, sarà invece presente nel salotto di Silvia Toffanin. Tra gli ospiti ci saranno anche Eva Henger e Chiara Nasti.

Verissimo: l’intervista di Francesco Monte.

Francesco Monte intervistato da Silvia Toffanin, ha spiegato di non aver fumato marijuana ed ha ribadito la sua intezione di evitare lo scontro diretto in tv con Eva Henger prettamente per motivi legali. Ha dichiarato Monte a Verissimo: «Il mio stato d’animo non è dei migliori, non volevo che andasse così, è un’esperienza che aspettavo di fare da anni». Ha poi aggiunto: «È stato un attacco personale nei miei confronti, ho la coscienza a posto. Nego tutto e confermo quello che ho scritto nel comunicato che ho pubblicato sui miei social. Mi sento sicuramente vittima di un’ingiustizia. Credo nella giustizia e non ho paura. La giustizia farà il suo corso».

Poi, per quanto riguarda le immagini diffuse in onda da Striscia la Notizia in cui si vede fumare quello che poteva sembrare essere uno spinello, Monte ha spiegato: «Io fumo il tabacco per cui ‘rollo’ le sigarette ed è quello, niente di più e niente di meno. Poi è normale che una persona che vede questa foto può scambiarla per un’altra cosa».

