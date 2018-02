Guida tv completa di stasera domenica 11 febbraio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa domenica, sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la trasmissione Che tempo che fa, la trasmissione di intrattenimento di Fabio Fazio. Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S. con l’episodio Due al prezzo di uno.

Su Rai 3 andrà in onda la trasmissione Amore criminale – storie di femminicidio, che quest’anno sarà condotto da Veronica Pivetti, con otto nuove puntate. Dopo Camila Raznovich, Luisa Ranieri, Barbara De Rossi e Asia Argento, è Veronica Pivetti a raccogliere l’impegno di testimonial femminile nella lotta contro la violenza sulle donne che la trasmissione conduce sin dalla prima edizione.

Nell’anteprima della puntata, Matilde D’Errico affronterà il tema della tratta delle schiave ed intervisterà Hanina, una ragazza rumena costretta a prostituirsi a soli 15 anni. Un uomo le aveva promesso che in Italia avrebbe avuto una vita migliore, ma Hanina si è ritrovata in balia di uno sfruttatore che le ha sequestrato i documenti e l’ha costretta a prostituirsi minacciando ritorsioni verso la sua famiglia se si fosse ribellata. La ragazza è riuscita ad uscire da quest’incubo solo grazie ad un’associazione di che si occupa di assistere donne vittime di tratta.

Guida tv di stasera, domenica 11 febbraio 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di stasera, domenica 11 febbraio 2018. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film con Sylvester Stallone John Rambo. Rambo vive solitario, pescando, risalendo il fiume Salween a caccia di serpenti velenosi che poi rivende. Un giorno viene contattato da Sarah Miller e Michael Burnett. I due, a capo di un gruppo di missionari laici, vorrebbero raggiungere Myanmar, zona di guerra, i cui abitanti sono ormai da decenni alla mercè di un crudele regime militare. Rambo tentenna. Dopo lunghe riflessioni, finisce per accettare.

Su Canale 5 vedremo il film Chiamatemi Francesco – Il Papa della gente. Jorge Mario Bergoglio è figlio di genitori italiani immigrati in Argentina e trascorre l’infanzia nei quartieri popolari di Buenos Aires. È un giovane come tanti, ha una ragazza, degli amici, studia e poi, giovanissimo, inzia a lavorare. Nel 1958 comincia il suo noviziato nella Compagnia di Gesù. Riceve l’ordinazione il 13 dicembre 1969 e nel 1992 Papa Giovanni Paolo II lo nomina vescovo ausiliare di Buenos Aires. In tutti questi anni Bergoglio non si stanca di testimoniare quotidianamente il Vangelo prendendosi cura degli ultimi. Poi il 13 marzo del 2013 diviene papa della Chiesa cattolica e vescovo di Roma, con il nome di Francesco.

Su Italia 1 andrà in onda il programma Le Iene Show. Stasera La7 trasmetterà il programma di Massimo Giletti Non è l’Arena.

