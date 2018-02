Le anticipazioni di Quelli che il calcio di oggi, domenica 11 febbraio 2018. La trasmissione di Rai 2 Quelli che il calcio torna oggi, domenica 11 febbraio 2018, puntuale alle 13.45. La trasmissione, condotta da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran, proporrà anche oggi tanti ospiti e tanti siparietti divertenti. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni ufficiali. Grande musica internazionale questa domenica con la giovane stella della dance mondiale Betta Lemme che sta scalando tutte le classifiche con la sua hit “Bambola”. Nata in Canada da genitori di origini italiane, ha sfilato come modella sulle più importanti passerelle di New York prima di dedicarsi alla sua più grande passione, la musica. Autrice e produttrice dei suoi brani, ha conquistato subito il pubblico italiano: il suo brano, ispirato alla celebre canzone di Patty Pravo e cantato in inglese, francese e italiano, è diventato in breve tempo il brano indipendente più suonato nelle radio italiane, raggiungendo la TOP3 di iTunes e Shazam.

Ma nella settimana di Sanremo non può mancare sul palco di “Quelli che il calcio” la grande musica italiana: Betta Lemme, accompagnata dalla resident band dei Jaspers si esibirà anche in alcune canzoni che hanno fatto la storia della kermesse, per l’ironico torneo “Brutte ma belle” che vede sfidarsi tormentoni sanremesi non particolarmente belli ma assolutamente vincenti come “Amici come prima”, “Brutta”, “Vero amore”, “Passerà” e molti altri.

Gli ospiti di Quelli che il calcio di oggi, 11 febbraio 2018.

Siedono al grande tavolo per commentare le partite della serie A: Manuel Agnelli, dal 15 febbraio conduttore del nuovo programma di Rai3 “Ossigeno”, Dario Vergassola, Eleonora Pedron, il giornalista sportivo Fabrizio Biasin, l’arbitro degli arbitri Paolo Casarin, il guru dei motori Giorgio Terruzzi e il Campione del Mondo Fulvio Collovati. Emanuele Dotto come ogni domenica presidia la postazione tecnica, mentre Melissa Greta Marchetto dalla postazione web è pronta a cogliere i “sussurri” dalla rete. Immancabili le incursioni comiche di Ubaldo Pantani – questa domenica nei panni di Massimiliano Allegri e di Roberto D’Agostino – Antonio Ornano e Toni Bonji.

Federico Russo e i Calciatori Brutti al “pub” di Corso Sempione commentano le partite con l’attrice Virginia Robatto, la medaglia d’oro di ciclismo su strada Dino Zandegù e Matt Walker, grandissimo esperto di campionati di calcio internazionali. Mimmo Magistroni e Totò Schillaci sono sulla neve a Sestriere (TO) mentre Francesco Mandelli è a Sanremo per cogliere in diretta il clima post Festival.

Dalle tribune degli stadi raccontano il grande calcio: Francesca Fantuzzi, fidanzata dell’attaccante neroverde Domenico Berardi, con lo scrittore Flavio Soriga per l’anticipo delle 12.30 Sassuolo – Cagliari; il campione del mondo di nuoto Filippo Magnini e l’ex calciatore e allenatore Gigi Maifredi per Inter – Bologna; il telecronista e pittore Ferruccio Gard e l’ex attaccante Marco Nappi per Chievo – Genoa. Ugo Dighero insieme all’attrice e modella Clizia Fornasier seguono Sampdoria – Verona, mentre raccontano le emozioni di Torino – Udinese il tifoso granata Boosta e lo speaker friulano Nicola Piovano.

