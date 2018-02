Festival di Sanremo 2018 68ª Ed. – Le ultimissime news – «Trionfano Ermal e Fabrizio!» – Ermal Meta e Fabrizio Moro con Non mi avete fatto niente sono i vincitori ufficiali della 68ª edizione del Festival di Sanremo. Al secondo posto Lo Stato sociale con Una vita in vacanza, terza Annalisa con Il mondo prima di te. Questo il podio con, al primo posto, i protagonisti dell’unico “caso” di questa edizione che ha tenuto banco per i primi giorni del festival.

Festival di Sanremo 2018 68ª Ed. – Le ultime news: “Nessun senso di rivalsa, solo tanta felicità!”

“Nessun senso di rivalsa, solo tanta felicità” dicono i vincitori. “Non abbiamo mai pensato ai pronostici, se ci avessimo pensato saremmo entrati in ansia da prestazione“, dice Meta. “È un palco che fa paura – aggiunge Moro, ma quando vai su un palco pensi a fare quello che sai fare. Io ho cominciato a salire sul palco quando avevo sedici anni, ora ne ho quarantatré”

Festival di Sanremo 2018 68ª Ed. – Le ultime news: “Per Ornella Vanoni la prima standing ovation!”

I venti Big sono tornati sul palco alla luce della graduatoria stilata nel corso della quarta serata in base al voto della giuria degli esperti: in testa alla classifica Gazzè, Barbarossa, Caccamo, Meta e Moro, poi Diodato con Roy Paci, Vanoni Bungaro e Pacifico. Per questi ultimi, in particolare per Ornella, la prima standing ovation del pubblico. Cantano The Kolors, Le vibrazioni, Annalisa, Lo Stato sociale che – dopo il Coro dell’Antoniano e Paolo Rossi – complice nei duetti, si fa di nuovo accompagnare da “la vecchia che balla” Paddy Jones.

© RIPRODUZIONE RISERVATA